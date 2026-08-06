IU presenta un requerimiento formal para exigir la reapertura de paso a la circulación por el arco del Banco Santander

El concejal de IU, Keruin Martínez - IU SANTANDER

SANTANDER 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) de Santander ha registrado un requerimiento formal dirigido a la alcaldesa, Gema Igual, para exigir la reapertura del paso bajo el arco del Banco Santander.

En un comunicado, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha pedido la reposición de la calzada eliminada y el restablecimiento del recorrido original de la línea de autobús municipal, modificado como consecuencia de las obras del proyecto Faro Santander de la Fundación Banco Santander.

Ante este requerimiento, IU ha concedido a Igual un plazo de diez días para restablecer la legalidad y ha advertido de que, si no se restablece, acudirá a la vía contencioso-administrativa y solicitará las medidas cautelares que resulten necesarias para evitar que la situación se consolide definitivamente.

El concejal ha matizado que la solicitud se ha presentado después de que haya concluido esa actuación y se haya abierto el nuevo espacio peatonal sin que exista ningún expediente, informe técnico, autorización o acuerdo que respalde el cierre definitivo al tráfico y el cambio o restricción de uso de un vial público.

Martínez ha señalado que "el Ayuntamiento ha consolidado un cambio permanente en una vía pública sin que exista un solo expediente que lo avale.

"No hablamos de un trámite pendiente, sino de una actuación terminada que sigue sin respaldo administrativo obligado para actuaciones de esta envergadura", ha apostillado el concejal.

Martínez ha destacado que la ausencia de procedimiento no es una cuestión únicamente administrativa, ya que el cierre del vial ha obligado a modificar el recorrido de la línea 5C2, y ha eliminar paradas "sin alternativas razonables a numerosos vecinos" de Santa Lucía, Río de la Pila, San Celedonio y Aguayos, entre otras calles.

IU ha insistido en que las respuestas emitidas por los servicios municipales confirman "que no existe ningún expediente relativo al cambio de uso del vial, a la eliminación de la calzada, a la restricción del tráfico rodado ni a la aprobación de un instrumento de planeamiento al efecto que permita esa transformación".

Además, ha asegurado que el proyecto Faro Santander mantenía el paso bajo el arco y el paso de peatones como elemento de conexión entre ambos lados del Paseo Pereda, por lo que el cierre definitivo al tráfico no figuraba entre las actuaciones aprobadas.

En esta misma linea, ha indicado que el requerimiento presentado por IU sostiene que el vigente Plan General de Ordenación Urbana continúa calificando la calle Marcelino Sanz de Sautuola como viario público rodado y que una modificación de esa naturaleza requiere la correspondiente cobertura administrativa.

Finalmente, Martínez ha afirmado que la campaña ciudadana en defensa de la reapertura del arco supera ya las 3.341 firmas y continúa sumando el apoyo de vecinos, comerciantes, cooperativas de taxistas y usuarios afectados por una decisión que ha considerado "perjudicial para la movilidad y para el transporte público del centro de Santander".