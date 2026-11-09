José Luis Blanco Fomperosa toma posesión como nuevo diputado regional del PP en un acto sin miembros del Gobierno

José Luis Blanco Fomperosa toma posesión como nuevo diputado regional del PP - EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Luis Blanco Fomperosa ha tomado posesión como nuevo diputado del Grupo Parlamentario 'Popular' en sustitución de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en un acto que ha tenido lugar al inicio de la sesión del Pleno de este lunes, al que no ha asistido ningún miembro del Gobierno, ni la presidenta cántabra y del PP de la región, María José Sáenz de Buruaga, ni consejero alguno.

El nuevo parlamentario entra para suplir a la regidora santanderina tras su renuncia al escaño para concurrir como número uno de la lista del PP de Cantabria al Senado en las próximas elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

Blanco Fomperosa, natural de Hoz de Anero, donde nació en 1967, cuenta con una amplia experiencia laboral tanto en el ámbito privado como en el público.

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el sector privado, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades directivas y de gestión. Entre ellas, ha sido responsable de Administración en Vulcanizados Hoznayo, jefe de Compras en el Grupo Empresarial Hoznayo y director Comercial en Athor Hoznayo.

En el ámbito institucional, ha sido desde 2023 director general de la Ciudad de Transportes de Santander (CITRASA), alcalde de Ribamontán al Monte durante tres legislaturas y presidente de la Mancomunidad Oriental de Trasmiera durante doce años.