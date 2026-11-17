El acusado en el juicio - EUROPA PRESS

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes apuñalados en una reyerta ocurrida la madrugada del 13 de junio de 2021 en la zona de bares de Castro Urdiales han asegurado este martes que el acusado es la persona que protagonizó la agresión.

Uno de ellos fue golpeado en la cabeza con una botella de cerveza y, posteriormente, recibió una puñalada en el brazo derecho y dos en la espalda y otro de ellos sufrió una en la zona torácico-abdominal derecha por la que tuvo que ser intervenido y estuvo varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Además, otro chico que los acompañaba y que ha asegurado que presenció a escasa distancia la agresión a sus dos amigos, ha afirmado en el juicio que él también recibió un "pinchazo" por atrás, aunque ha señalado que no pudo ver quién lo hizo y cree que, en su caso, "no pudo ser" el acusado.

Los tres han declarado como testigos en la primera sesión del juicio que ha comenzado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

El acusado, JD.B.R., declarará al final del juicio después de que así lo haya solicitado su abogada y de que ni la Sala ni el resto de partes intervinientes en la causa hayan puesto objeción al respecto.

En la primera jornada, el acusado ha seguido las testificales detrás de un biombo, aunque los agredidos lo han identificado como autor de los hechos a través de una abertura.

Los agredidos, procedentes de Burgos, han explicado en sus declaraciones que la noche de los hechos acudieron a Castro Urdiales en compañía de otros amigos.

En un momento de la madrugada los tres se separaron del resto para ir otro bar y, a la salida, vieron en la calle un altercado en el que varios chicos discutían con otro.

Uno de los agredidos ha indicado que, al ver esto, se acercó a uno de los chicos del grupo que estaba protagonizando el altercado, y al que ha identificado como el acusado, para decirle que "lo dejaran estar".

Al no poder oír lo que esa persona le decía, se aproximó más para escucharle y, en ese momento, éste le golpeó con un botellín de cerveza en la cabeza.

Ha explicado que le vio "bien" y le ha descrito como alguien al menos de la misma altura que él (1,82 metros) o más alto, moreno, con el pelo corto y que llevaba ropa oscura y unas zapatillas blancas y negras.

Ha relatado que tras recibir el botellazo no recuerda mucho más, solo que salió corriendo hacia donde estaban sus amigos.

En ese momento, vio a uno de ellos "con mucha sangre" que estaba siendo atendido por una persona mientras sus compañeros pedían ayuda hasta que llegó la policía y ambulancias.

Aunque este amigo "era el que peor estaba", él también tuvo que ser atendido de tres puñaladas que había recibido (una en el brazo y dos en la espalda) y fue trasladado al Hospital de Laredo. Tras recibir el alta al día siguiente interpuso denuncia ante la Guardia Civil.

El joven se ha mostrado "seguro" de que el acusado es la que le propinó el botellazo y cree que quien le apuñaló fue "la misma persona".

Otro de los jóvenes agredidos --el que recibió la puñalada en la zona torácico-abdominal derecha-- ha testificado que cuando su compañero "se metió para separar la pelea" vio cómo el acusado le dio con una botella en la cabeza.

Cuando fue a intentar sacarle de ahí, notó que a él mismo "se le escapaba la sangre", fruto de la puñalada que recibió, y que se la dio "el mismo chico" que había agredido a su amigo, según ha dicho. Sin embargo, no sabe con qué se la asestaron ya que no vio al acusado portando ningún objeto.

El otro chico que les acompañaba, y que presenció los hechos unos metros más atrás porque había "mucha gente y no se podía pasar", ha resaltado que vio el botellazo que recibió uno de ellos, que se lo atribuye al acusado, pero no las puñaladas a sus compañeros, aunque cree que lo hizo la misma persona porque "no había nadie más tan cerca".

Durante la investigación de los hechos, estos tres jóvenes ya identificaron al acusado como autor en un reconocimiento fotográfico ante la Guardia Civil y en sede judicial.

En la primera sesión de este juicio han declarado también como testigos dos chicos que estuvieron con el acusado la noche de los hechos bebiendo en los bares.

Ambos han explicado que esa misma noche el acusado tuvo otra pelea, en la que recibió un botellazo y le abrieron una ceja, pero han asegurado que fue con otra gente y no estaban los agredidos.

Está previsto que el juicio continúe los días 18, 19, 24 y 25 de este mes.

PETICIÓN DE PENAS

A juicio de la Fiscalía los hechos constituyen un delito de lesiones con instrumento peligroso y otro de homicidio en grado de tentativa, con la concurrencia en ambos casos de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal de reincidencia, ya que el acusado había sido condenado en una ocasión anterior por dos delitos de lesiones. Pide para el acusado doce años de prisión.

Además, dado que es de nacionalidad extranjera, pide que cumpla la pena en España y que una vez acceda al tercer grado sea expulsado del territorio nacional con prohibición de regresar por un tiempo de diez años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que sea condenado al pago de una indemnización para los agredidos de 29.685 euros por las lesiones producidas y las secuelas que padecen, y para el Servicio Cántabro de Salud de 14.260 euros por la asistencia sanitaria prestada a ambos.

La defensa, por su parte, manifiesta que su defendido no ha cometido esos hechos y que no ha participado en agresión alguna contra los perjudicados.

En su escrito provisional, argumentó que existen "dudas relevantes sobre la identificación del supuesto autor" y sostuvo que su cliente a esa hora "estuvo interviniendo en otros incidentes, entre los múltiples incidentes que se produjeron esa noche", y que "fue agredido, recibiendo golpes en la cabeza" que le causaron heridas y precisaron puntos de sutura.