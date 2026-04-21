Jucil exige que la Guardia Civil sea declarada profesión de riesgo tras el rescate del joven atrapado en el Pas - JUCIL

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional Jucil ha refirmado su exigencia de que la Guardia Civil sea declarada profesión de riesgo tras la "heroica y decisiva" actuación de los agentes en el rescate del joven de 30 años atrapado este lunes en la presa del río Pas, en Puente Viesgo, tras ser succionado por un sifón y sometido a una "fortísima" corriente.

Para la asociación, este suceso es un ejemplo "indiscutible" de la peligrosidad "extrema" a la que se exponen los guardias civiles diariamente y "una prueba más de la urgente necesidad" de que la labor de la Benemérita sea reconocida oficialmente como profesión de riesgo.

En una nota de prensa, Jucil ha detallado que los primeros efectivos, del Cuerpo de Renedo, en llegar al lugar "no dudaron en descender por una zona escarpada y sin ningún tipo de aseguramiento, priorizando la vida de la víctima para evitar que fuera arrastrada por el agua antes de que llegara el equipo de rescate pesado".

Además, ha enfatizado que durante hora y media "de extrema tensión", los agentes mantuvieron a salvo a la víctima en un entorno "hostil" hasta que se logró liberar al joven durante el dispositivo coordinado con Bomberos del Gobierno de Cantabria, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y los servicios sanitarios del 061.

El operativo se valió de tablones y del toldo de un camión para crear una presa por encima del joven, con el objetivo de bajar el caudal y la fuerza del agua, que impedían realizar maniobras para poder liberarlo.

El joven fue trasladado en un Soporte Vital Avanzado del 061 al Hospital Marqués de Valdecilla con hipotermia y lesiones graves en una pierna.

"NO SOMOS MENOS"

Por otro lado, Jucil ha subrayado que esta intervención "no es un caso aislado, sino el reflejo de una entrega que la administración sigue sin recompensar legalmente".

"Nuestros compañeros se lanzaron al cauce de un río y bajaron por un barranco sin pensar en su propia integridad para salvar a un ciudadano. Es incomprensible que, ante escenarios de este calibre, el Ministerio del Interior siga dándonos la espalda y negándonos una clasificación que otros cuerpos policiales ya poseen", ha argumentado la agrupación.

Jucil ha insistido que la declaración de profesión de riesgo "no es un privilegio, sino un acto de justicia" que permitiría a los guardias civiles acceder a mejores condiciones de jubilación y protección social, "acordes al peligro real que enfrentan".

"El valor de la Benemérita se demuestra en cada rescate y en cada intervención al límite. Exigimos que ese valor sea reconocido por ley. Situaciones como la de ayer en Cantabria son el mejor argumento para decir basta a la discriminación que sufrimos frente a policías autonómicas y locales", ha concluido.