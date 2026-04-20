Complejo rescate de un hombre con la pierna atrapada entre rocas en el Pas tras ser succionado por un sifón - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una dotación de bomberos, el equipo de rescate del helicóptero, 061, efectivos del Gobierno de Cantabria y agentes de la Guardia Civil han rescatado esta tarde a un hombre de 30 años que tenía una pierna atrapada entre rocas en el río Pas, a su paso por Puente Viesgo, tras ser succionado por un sifón.

En una compleja maniobra, el trabajo conjunto y coordinado de los numerosos efectivos desplazados ha conseguido liberar al afectado, que tiene lesiones abrasivas en el pie y la rodilla, e hipotermia.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112, la fuerza del agua ha arrastrado al joven, que ha sido succionado por un sifón y ha caído a la parte baja de una cascada, donde ha quedado atrapado, con la pierna entre las rocas, sin posibilidad de salir por la presión de las propias piedras y la fuerte corriente.

El 112 ha recibido aviso de este suceso pasadas las 14.10 horas y ha movilizado a los recursos de intervención hasta el lugar.

Con los efectivos en zona, el equipo, al que se ha sumado un rescatador fuera de servicio que estaba en las inmediaciones y agentes de la Guardia Civil que realizan las labores de búsqueda del hombre desaparecido en Santiurde de Toranzo, ha asegurado a la víctima y se han valido de tablones y del toldo de un camión para crear una presa por encima del joven, con el objetivo de bajar el caudal y la fuerza del agua, que les impedían realizar maniobras para poder liberarlo.

Una vez que las condiciones han permitido efectuar los trabajos de rescate, y después de que el hombre recibiera atención médica, han podido sacar la pierna que tenía atrapada y liberarle.

El equipo sanitario le ha estabilizado en el lugar y ha sido trasladado en un Soporte Vital Avanzado de 061 hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendido.