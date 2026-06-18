El juez envía a prisión al detenido por el apuñalamiento mortal de Santander

Archivo - Dos coches de Policía Nacional circulan por una calle de Santander. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia este jueves, ha acordado ingresar en prisión provisional comunicada y sin fianza al presunto autor del apuñalamiento mortal sucedido en la madrugada del pasado sábado en la zona de ocio nocturno de Santander, en el que falleció un joven de origen colombiano.

Se trata del tercer detenido por estos hechos, que se personó de forma voluntaria el lunes en comisaría, y que ha comparecido hoy ante el magistrado junto a una cuarta persona, arrestada por la Policía Nacional, y que ha quedado en libertad provisional, con obligación de comparecer quincenalmente ante el tribunal.

Los agentes también detuvieron a los dos primeros presuntos implicados en la reyerta, después de la misma y en la zona de bares de la ciudad donde sucedió, y ambos quedaron igualmente en libertad por decisión de otra magistrada: la titular de la Plaza número 3 la que instruye las diligencias abiertas por un delito de homicidio.

Adoptó la decisión porque en ese momento de la investigación no existían elementos suficientes para atribuirles la autoría. Ante esto, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión preventiva y la magistrada no acordó esta medida, pero sí que ambos comparezcan semanalmente ante el tribunal, que no dispongan de su pasaporte y que no salgan de España.

DISCUSIÓN ACALORADA, SITUACIÓN VIOLENTA Y NAVAJA DE 11 CM.

En el auto dictado este jueves, el magistrado de guardia explica que, "a título meramente indiciario", del atestado se desprende que sobre las cuatro y cuarto de la madrugada expulsaron de un pub de la calle Santa Lucía a un joven, "iniciándose a las puertas una discusión acalorada" entre este y otras personas.

Ello derivó "en una situación violenta que hizo que el joven huyera perseguido por un grupo de jóvenes", entre ellos el ahora ingresado en prisión provisional, que "portaba una navaja de once centímetros de hoja con cachas de madera con la que presuntamente terminó dando muerte" al joven.

PENA ELEVADA Y RIESGO DE FUGA INTENSO.

El magistrado de guardia acuerda el ingreso en prisión incondicional de este detenido pues concurren los requisitos exigidos para adoptar la medida cautelar privativa de libertad, como es que el delito castigado conlleva una pena elevada, que "en términos meramente indiciarios" se le puede atribuir el homicidio y que existe riesgo de fuga, dada "la gravedad del hecho y de la pena que lleva aparejada".

Y añade que el riesgo de fuga es "especialmente intenso" y que resulta "inviable que pudieran plantearse medidas menos gravosas, como la fijación de una fianza, de ahí que la medida solo puede ser incondicional, todo ello sin perjuicio que, en función de los indicios que puedan recabarse y de los avances en la instrucción, la magistrada competente modifique la presente decisión"

DESANGRADO.

La muerte del joven, natural de Colombia, se produjo tras la pelea que tuvo lugar sobre las 4.25 horas del 13 de junio en la zona de ocio nocturno de Santander, en el entorno de la calle Gándara.

El chico agredido murió desangrado, tras sufrir una herida en el tórax compatible con arma blanca. Los agentes le localizaron en las inmediaciones de un local nocturno, tumbado en el suelo y sangrando abundantemente.

Y aunque avisaron de urgencia a los servicios sanitarios y llegaron poco después, no pudieron hacer nada por salvar su vida.