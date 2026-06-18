El juez envía a prisión al tercer detenido por la pelea mortal de Santander y deja en libertad a un cuarto

Archivo - Dos coches de Policía Nacional circulan por una calle de Santander. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez que instruye las diligencias por el apuñalamiento mortal del pasado sábado en Santander, en el que falleció un joven colombiano, ha enviado a la cárcel al tercer detenido por estos hechos, que se personó de forma voluntaria el lunes en comisaría, y ha dejado en libertad a un cuarto arrestado por la Policía Nacional.

Los agentes también detuvieron a los dos primeros presuntos implicados en la pelea, después de los hechos y en la zona de ocio nocturno de la ciudad donde sucedieron, y ambos quedaron igualmente en libertad por decisión de otra magistrada que no halló indicios suficientes de autoría.

Fuentes próximas al caso han informado a Europa Press de la situación de los dos últimos arrestados tras comparecer esta mañana ante el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Tras prestar declaración, con los preceptivos informes forenses y oídas las partes, el instructor ha acordado prisión provisional para el tercer sospechoso y libertad para el cuarto.

En concreto, ha enviado al centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, al hombre que el lunes acudió a comisaría y quedó arrestado hasta pasar a disposición judicial por estos hechos. Sucedieron de madrugada en la zona de bares de la capital cántabra, donde fueron detenidos los dos primeros sospechosos.

Ambos quedaron en libertad después de comparecer el lunes ante la jueza que estaba ese día de guardia, la titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que adoptó la decisión porque en ese momento de la investigación no existían elementos suficientes para atribuirles la autoría.

Ante esto, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión preventiva y la magistrada no acordó esta medida, pero sí que ambos comparezcan semanalmente ante el tribunal, que no dispongan de su pasaporte y que no salgan de España.

HOMICIDIO.

La jueza incoó diligencias por un delito de homicidio, por la muerte del joven, natural de Colombia, tras la pelea que tuvo lugar sobre las 4.25 horas del 13 de junio en la zona de bares de la capital cántabra, en el entorno de la calle Gándara.

El chico agredido murió desangrado, tras sufrir una herida en el tórax compatible con arma blanca. Los agentes le localizaron en las inmediaciones de un local nocturno, tumbado en el suelo y sangrando abundantemente.

Y aunque avisaron de urgencia a los servicios sanitarios y llegaron poco después, no pudieron hacer nada por salvar su vida.