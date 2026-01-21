La Junta de Personal de Santander pide el cese del concejal y del director general de Recursos Humanos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander -CSIF, SIEP, UGT, APLB-USO y CCOO- ha solicitado a la alcaldesa, Gema Igual, el cese del concejal de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio, Daniel Portilla, y del director general de Recursos Humanos y Gobernanza Pública, Juan Doñabeitia, ante el "desbarajuste" y la "caótica" situación de una política municipal de recursos humanos que está "quebrada".

Responsabilizan al concejal de la contratación de una empresa para elaborar un proyecto de rediseño de la estructura organizativa y la relación, valoración y reglamentación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, y de crear la Dirección General de Recursos Humanos y Gobernanza Pública. Estas medidas tenían el objetivo de "solventar unas problemáticas que se han agudizado", han censurado los sindicatos.

Sobre Doñabeitia, han denunciado que el Consistorio hizo una inversión "muy fuerte" para su contratación, a pesar de que "no tiene formación en recursos humanos, ni experiencia previa". Sin embargo, los empleados públicos decidieron darle "una oportunidad", pero, con la situación actual, creen que "no tiene justificación que se mantenga en el cargo".

Asimismo, han señalado que el director general "compatibilizaba" su puesto con "dar clases en una academia a opositores" que se iban a presentar a la Oferta Pública de Empleo de 2025, algo que los sindicatos han llevado a los tribunales.

Así lo ha manifestado, en una rueda de prensa, el presidente de la Junta de Personal, Sergio Pando, que ha detallado que el Ayuntamiento de Santander tiene 462 plazas de funcionario vacantes de un total de 1.303, lo que supone que el 35,45% están sin cubrir. Además, solo 114 de ellas están siendo desempeñadas por personal interino.

Esta es la situación global de la plantilla del Consistorio, en el marco de que han caducado 10 plazas de auxiliar administrativo, cuyo examen, al que se iban a presentar 1.295 aspirantes, estaba fijado para el 24 de enero. A la par han caducado 20 plazas de promoción interna -14 de oficial y 6 de subinspector- de la Policía Local, una situación que Pando ha calificado como un "despropósito".

Sobre el estado de la plantilla, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento ha asegurado que el equipo de Gobierno local considera que los datos de vacantes son los "adecuados para poder prestar unos servicios públicos óptimos".

Esta realidad "se prolonga desde hace años y obliga al sobreesfuerzo de los trabajadores existentes", ha denunciado Pando, quien ha asegurado que los procesos selectivos "se dejan caducar con el tiempo" por parte del Consistorio, lo que "agrava" la situación.

En esta línea, ha reiterado que la caducidad de las plazas de auxiliar y policía "no es la primera vez que acontece" en Santander, ya que en la legislatura pasada "se dejaron caducar" otros procesos de promoción interna de la Policía Local, un cuerpo que lleva "16 años sin ejecutar" un proceso de promoción interna a oficial o subinspector.

A todo ello, Pando ha añadido el "goteo constante" de jubilaciones, que "aboca al deterioro progresivo" de los servicios públicos por la falta de personal y porque "no pueden transmitirse los conocimientos adquiridos por los veteranos a los nuevos", ante la falta de "suficiente celeridad" en la cobertura de plazas.

INCUMPLIMIENTOS

Asimismo, el presidente de la Junta de Personal ha criticado que en estos dos años y medio de legislatura ha habido un porcentaje "importante" de incumplimientos de los acuerdos firmados, ya que de los seis grupos de trabajo que existen en Santander "sólo" se han materializado los acuerdos referentes a Talleres y al Servicio de Extinción de Incendios.

Por ello, Pando ha denunciado que "no se han ejecutado" los acuerdos alcanzados en materia de Servicios Sociales; Ordenanzas y Vigilantes; Banda de Música y Conservatorio; y Movilidad.

En concreto, la Banda Municipal de Música de Santander se encuentra en "mínimos históricos" y el Consistorio ha convocado una reunión de urgencia este jueves, 22 de enero, para nombrar a 18 interinos "de golpe".

Asimismo, la Junta de Personal ha insistido en que el contrato para el rediseño de la estructura organizativa municipal y la elaboración de la relación, valoración y reglamentación de los puestos de trabajo "sigue sin ejecutarse, pese haberse abonado su redacción", tras la contratación de una empresa externa.

El presidente ha estado acompañado por loa portavoces sindicales de CCOO, Eugenio Caballero; SIEP, Óscar Gómez; APLB-USO, José María Mateos; y UGT, Elena del Campo.

También han estado presentes el portavoz municipal del Grupo Regionalista, Felipe Piña, y el concejal de Izquierda Unida, Keruin Martínez.