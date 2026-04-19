Klara Lukan bate el récord de Europa de los 10km en Laredo tras bajar de 30 minutos

Lukan, junto a Martínez Abad y González, en la línea de meta. - GOBIERNO DE CANTABRIA

LAREDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La atleta eslovena Klara Lukan ha batido el récord de Europa de los 10 kilómetros este sábado en Laredo, al ser la primera mujer del continente que baja de los 30 minutos en esta distancia, con una marca de 29 minutos y 49 segundos. El segundo y el tercer puesto lo han ocupado Konstanze Klosterhalfen (Alemania), con un registro de 30:36, y Esther Pfeiffer (Alemania), con 30:44.

En categoría masculina, el etiope Biniam Mehary se llevó el triunfo al parar el cronómetro en 26:54, e imponerse a Hagos Eyob Gared (Etiopía), con 27:54, y a Rory Leonard (Gran Bretaña), con 27:56, segundo y tercero, respectivamente.

En cuanto a los atletas cántabros, Marco Gómez y Dolores Marco han sido los primeros clasificados de Cantabria en las categorías masculina y femenina, respectivamente, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha presenciado la prueba, que ha vivido un "gran éxito" de participación al reunir en la villa pejina a cerca de 4.400 deportistas en dos pruebas diferentes, la destinada a los corredores populares y la reservada a los atletas élite o con mejores marcas.

El Ejecutivo regional ha colaborado de nuevo con este acontecimiento deportivo que se ha consolidado en los últimos años como un referente del calendario atlético internacional y atrae a Laredo a los mejores del mundo sobre la distancia.

Martínez Abad ha dado la salida a la prueba junto al atleta cántabro Mamel Expósito, recientemente proclamado campeón de Europa en short track.

Han estado acompañados por la directora general de Deportes, Susana Ruiz, el alcalde de Laredo, Miguel González, y otros representantes de la Corporación municipal.

Al término de la carrera, las autoridades han participado en la entrega de premios a los vencedores en cada una de las categorías, que ha tenido lugar en la plaza de los Tres Pescadores.