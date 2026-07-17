Las lanchas no permitirán embarcar este sábado con bebidas alcohólicas para evitar el "macrobotellón"

Lancha de Santander a Somo, Pedreña y El Puntal. - EUROPA PRESS

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las lanchas operadas por TRICIO, Las Reginas y ALSA entre Santander y la playa de El Puntal, Pedreña y Somo (Ribamontán al Mar) no permitirán embarcar este sábado 18 de julio y el día 25 con bebidas alcohólicas para evitar repetir el 'macrobotellón' que se produjo el 17 de julio de 2025, durante la Semana Grande de Santander, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la protección del arenal.

Asimismo, contarán con auxilio de la Policía Nacional, que va a reforzar su presencia en el muelle de Santander para evitar que esta restricción genere problemas de seguridad ciudadana, y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cantabria estará presente con sus embarcaciones tanto en el muelle de Santander como en la zona habitual de fondeo de El Puntal.

También, la Benemérita realizará controles de seguridad marítima y alcoholemia, aforos, titulación o seguros, entre otros, y el Sector de Tráfico reforzará los controles de alcoholemia en la zona de Somo.

En un comunicado, Casares ha afirmado que los hechos del 2025 fueron "intolerables, produciendo un impacto irreversible" sobre la playa, cuyas imágenes generaron a su vez una imagen "muy nociva" de Cantabria.

Ante la posibilidad de que se promueva por redes sociales y grupos de mensajería instantánea una quedada "masiva" ha acordado dicha medida con las empresas operadoras de las lanchas.

Además, ha informado de las medidas, reuniones y contactos a la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.

La playa de El Puntal forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Dunas del Puntal y el Estuario del Miera y está dentro de la Red Natura 2000.