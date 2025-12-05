Laredo invertirá 1,75 millones para una transformación "histórica" del barrio de San Lorenzo

Barrio San Lorenzo de Laredo - AYUNTAMIENTO

LAREDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Laredo invertirá 1,75 millones de euros para realizar una transformación "histórica" en el barrio de San Lorenzo, actuación que comenzará en 2026 y conllevará mejoras en el saneamiento, el abastecimiento, la accesibilidad, la iluminación y las zonas verdes.

El Consistorio ha presentado este viernes a los vecinos el proyecto de renovación integral de la zona, que abarca una superficie de 81.000 metros cuadrados y permitirá resolver problemas igualmente "históricos" y dotar al barrio de infraestructuras "modernas y estables" para las próximas décadas.

El alcalde, Miguel González, ha señalado que esta obra responde a las preocupaciones planteadas por los vecinos durante "meses de encuentros, conversaciones y recorridos por el barrio". "Todo lo que nos habéis trasladado está aquí. Os hemos escuchado, lo hemos trabajado y ahora lo vamos a ejecutar", ha afirmado.

Así, ha destacado que "este proyecto es de los vecinos del barrio de San Lorenzo: "No es mío, ni de ningún partido de este gobierno, sino vuestro", les ha dicho, antes de agradecer el trabajo e implicación del concejal de Obras, Benito Ortiz, y la edil de Barrios, Rosalina López.

González ha asegurado que se trata de "la mayor inversión pública realizada en la zona en décadas", y ha augurado que esta intervención que "marcará un antes y un después para un lugar que llevaba demasiados años esperando una respuesta real".

Por último, ha precisado que no se trata de una obra "puntual", sino de "una transformación profunda y duradera, diseñada con rigor técnico y con una visión de futuro, pensada para los próximos 30-40 años". "San Lorenzo siempre aparecía en los discursos, pero nunca en las prioridades, y eso cambia desde hoy", ha enfatizado.

PROYECTO

El plan incorpora la mejora hidráulica "más ambiciosa" ejecutada hasta ahora, así como la instalación de un nuevo colector de pluviales "de gran capacidad" y una red renovada de residuales domésticas, acompañados de nuevos imbornales, pozos de registro y conexiones para evacuar correctamente el agua de lluvia y eliminar los problemas que afectan a calles y viviendas.

Asimismo, se intervendrá en el entorno del Puente de Las Ánimas para mejorar la capacidad hidráulica del arroyo Pelegrín y poner fin a "inundaciones puntuales, humedades persistentes en muchos hogares y calles convertidas en ríos cada vez que llueve con intensidad".

La red actual, deteriorada y con pérdidas superiores al 30%, será sustituida por tuberías más resistentes y duraderas, acción que se completa con un mallado que conectará San Lorenzo con zonas como Padre Ignacio Ellacuría, Avenida España y Pelegrín, para una distribución "más estable y eficiente".

También se trasladarán los contadores a la vía pública, para facilitar la lectura, mejorar el control del servicio y evitar fugas.

Además, el barrio contará con aceras renovadas y ampliadas, pasos accesibles y un diseño adaptado a las normativas vigentes. Se renovará también la calzada.

Y se instalarán nuevas luminarias LED en zonas con déficit de luz, sobre todo en el entorno de Santa Ana. También se soterrarán líneas eléctricas aún pendientes en Marqués de Valdecilla.

Por último, el proyecto incluye la recuperación de las cinco zonas verdes del barrio.