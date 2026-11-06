Largas colas para hacerse una foto con la Copa del Mundo de Fútbol en Santander

Colas para ver la Copa del Mundo de Fútbol en Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cántabros guardan cola desde esta mañana para hacerse una foto con la Copa del Mundo 2026, conquistada por la Selección Española de Fútbol el pasado verano en Estados Unidos tras vencer en la final a Argentina por 1-0, y que permanecerá expuesta este viernes y sábado en el Salón de Recepciones el Ayuntamiento de Santander y se trasladará el domingo al Hospital Valdecilla.

El trofeo ganado por los de los de Luis de la Fuente llega a Cantabria dentro de la gira nacional 'Reyes del Mundo', organizada por la Federación Española de Fútbol con el objeto de acercar a la ciudadanía la preciada Copa.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado la exposición, acompañada por la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez.

La muestra forma parte de un recorrido por diferentes ciudades españolas que pretende compartir con los aficionados el éxito deportivo de la selección y ofrecerles la oportunidad de contemplar de cerca el máximo trofeo del fútbol mundial

La exposición, que podrá visitarse este viernes entre las 11.00 y las 20.00 horas, de forma ininterrumpida; y el sábado 7 de noviembre, entre las 10.00 y las 20.00 horas, permitirá revivir los momentos más destacados del campeonato mediante una experiencia audiovisual y distintos elementos relacionados con la participación de los jugadores españoles en la competición.

La iniciativa representa una oportunidad para acercar el deporte a la ciudadanía, fomentar la participación social y poner en valor los principios del esfuerzo, la convivencia, el compañerismo y el trabajo en equipo, ha indicado el Ayuntamiento.