Le piden hasta ocho años por violar a la mujer de un amigo cuando estaba inconsciente en la cama tras beber alcohol

Archivo - Complejo judicial de Las Salesas, en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se enfrenta a penas de entre cuatro y ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual, por violar a la mujer de un amigo cuando la víctima estaba inconsciente en la cama por el consumo de alcohol.

El juicio se celebrará este jueves, 25 de junio, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según la Fiscalía, el procesado había estado bebiendo junto con otras personas por diferentes locales de Santander desde la una del mediodía. A media tarde se sumó al grupo la esposa de uno de ellos, que también consumió alcohol, hasta que a las once ella y su marido se fueron a casa.

Una vez allí, se empezaron a encontrar mal y el esposo vomitó y se quedó dormido. Poco antes, el acusado había llamado a la puerta del domicilio y, tras abrirle la mujer de su amigo la puerta, éste la besó.

El procesado entró en la vivienda y acabó en el cuarto de ella, quien, a consecuencia del consumo de alcohol, quedó inconsciente en la cama, circunstancia aprovechada por el denunciado para penetrarla vaginalmente.

Añade el ministerio fiscal que en el momento de los hechos el enjuiciado estaba afectado levemente por el consumo previo de alcohol que limitaba sus facultades mentales.

Para la fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con la concurrencia de la circunstancia atenuante de embriaguez, por lo que pide cuatro años de prisión, libertad vigilada, y alejamiento y prohibición de comunicar con la mujer durante diez años.

Por su parte, la acusación particular considera que concurre la agravante de abuso de confianza y solicita ocho años y medio de prisión, diez de libertad vigilada, ocho años y medio de alejamiento e incomunicación con la víctima, y una indemnización de 9.500 euros.