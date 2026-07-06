En libertad el detenido por la agresión de las fiestas de Cueto

Archivo - Juzgado de guardia. Complejo judicial de Salesas en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El detenido por la agresión ocurrida en la madrugada del pasado sábado en las fiestas del barrio santanderino de Cueto ha quedado en libertad, sin medidas cautelares, tras prestar declaración ante el juez de guardia, el magistrado de la Plaza número 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad. El caso está siendo instruido como delito de lesiones con instrumento peligroso, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La agresión se saldó con cuatro heridos, entre ellos el propio arrestado. Mientras, la Policía Nacional continúa la investigación abierta este fin de semana para esclarecer este suceso, que ocurrió sobre las 2.40 horas del 4 de julio, cuando se recibieron varias llamadas en el teléfono 091 alertando del altercado en la zona donde se celebraban los festejos.

Varias patrullas se trasladaron al lugar y los agentes constataron que se había producido una agresión con la participación de varias personas. Localizaron a cuatro heridas, tres de ellas con lesiones de arma blanca.

Dos de estas últimas víctimas presentaban heridas incisas en una de sus piernas y fueron asistidas por los servicios sanitarios y dadas de alta después. Y el tercero, que tenía herida de arma blanca en el tórax, fue ingresado en el Hospital Valdecilla.

La cuarta persona herida presentaba contusiones y permaneció en el mismo centro hospitalario pendiente de pruebas.