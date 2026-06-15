En libertad dos de los detenidos por el apuñalamiento mortal en Santander por falta de indicios suficientes de autoría

Archivo - Un coche de Policía Nacional circula por una calle de Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, este lunes en funciones de guardia, ha acordado dejar en libertad provisional a dos de las personas detenidas por el apuñalamiento mortal sucedido en la madrugada del pasado sábado en Santander.

Tras pasar esta mañana a disposición judicial, los dos hombres deberán comparecer semanalmente ante el tribunal, no podrán disponer de su pasaporte y se les ha prohibido la salida del país.

En este momento procesal, no existen elementos suficientes según el estado actual de las investigaciones para atribuirles la autoría del apuñalamiento, motivo por el cual el ministerio público no ha solicitado su ingreso en prisión provisional y la instructora no lo ha acordado, han informado fuentes judiciales.

Hay una tercera persona detenida por estos hechos, que pasará a disposición judicial en los próximos días. Según ha podido saber Europa Press, se ha presentado de forma voluntaria en la comisaría.

La Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha incoado diligencias por un delito de homicidio por la pelea mortal ocurrida sobre las 4.25 horas del 13 de junio en la zona de ocio nocturno de la capital cántabra, en la que falleció un joven colombiano.

Dos de los sospechosos fueron arrestados por la Policía Nacional en la zona tras los hechos, que tuvieron lugar en el entorno de la calle Gándara, y un tercer hombre se ha personado después de manera voluntaria.

El chico agredido murió desangrado, tras sufrir una herida en el tórax compatible con arma blanca durante una pelea, tras la cual los agentes arrestaron a dos hombres por su supuesta participación.

Los policías localizaron a la víctima en las inmediaciones de un local nocturno, tumbada en el suelo y sangrando abundantemente por una herida en el tórax, compatible con arma blanca. Por ello, avisaron de urgencia a los servicios sanitarios, que llegaron poco después para asistir al joven, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La Policía activo el correspondiente protocolo, con la presencia de agentes especializados en investigar este tipo de sucesos, y de la comisión judicial encargada del levantamiento del cadáver.

La investigación continúa abierta.