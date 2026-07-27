Licitada por 1,65 millones la asistencia técnica en seguridad y salud para el tramo de alta velocidad Palencia-Cantabria

Archivo - Obras de la alta velocidad ferroviaria en el tramo Palencia-Cantabria - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha licitado por 1,65 millones de euros el contrato de asistencia ténica para la coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de líneas ferroviarias en el tramo Palencia-Cantabria.

El plazo para presentar ofertas para este contrato, que tiene una duración de 40 meses, está abierto hasta las 13.00 horas del 1 de octubre, según se recoge en el anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La apertura de las ofertas técnicas será el 2 de octubre y la de las económicas el 30 de ese mismo mes.

Entre los criterios de adjudicación, el precio tiene un peso del 49 por ciento, el mismo que se concede a otros criterios descritos en el pliego administrativo. El 2% restante será por la experiencia adicional del equipo humano asignado.

lAnuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Servicios de asistencia técnica para la coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de construcción de líneas ferroviarias en el tramo Palencia-Cantabria. Expediente: 3.26/40830.0113.