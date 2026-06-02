Liencres acogerá un Curso de Verano de la UC de carácter práctico sobre la cultura del vino

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SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) celebrará del 14 al 16 de julio, en su sede de Liencres, el Curso de Verano 'El vino: placer, ciencia y cultura', una propuesta formativa de carácter práctico que invita a descubrir la historia, la ciencia y la cultura que se esconden detrás de una copa de vino.

Dirigido por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Luis Priego, el curso acercará a los participantes a una de las bebidas más influyentes en la gastronomía y la tradición españolas.

El programa combinará divulgación, análisis y experiencias prácticas para ofrecer una visión completa del vino, desde su elaboración hasta su degustación.

A lo largo de tres jornadas, los participantes recorrerán la historia de la viticultura y conocerán los procesos que intervienen en la transformación de la uva en vino.

El curso abordará cuestiones como las fermentaciones, las levaduras, la crianza, las variedades de uva o las principales denominaciones de origen españolas, ofreciendo una visión rigurosa y accesible de un producto que forma parte de la cultura y la gastronomía de nuestro país desde hace siglos.

Uno de los principales atractivos de la propuesta será su carácter eminentemente práctico. El programa incluye dos sesiones de iniciación a la cata con vinos procedentes de diferentes regiones españolas, en las que los asistentes podrán descubrir cómo influyen factores como el clima, los suelos, las variedades de uva o las técnicas de elaboración en el resultado final.

La experiencia culminará con una cata maridaje de vinos y productos de Cantabria, diseñada para explorar la relación entre el vino y la gastronomía local.

El curso contará además con la participación de destacados especialistas del ámbito enológico, entre ellos el catedrático de la UCM, Gonzalo Doroteo, y la enóloga de Bodega Hortanza, Irene Rodríguez, quienes compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre vinificación, análisis sensorial y maridaje.

La dirección académica corre a cargo de José Luis Priego, catedrático de Química Inorgánica de la UCM y una de las voces más activas en la divulgación de la cultura del vino.

Director desde hace diez años del curso de enología de la UCM y autor del libro '365 + 1 recetas de cocina y 365 + 1 vinos para acompañarlas', cuenta con una amplia trayectoria docente y divulgativa en el ámbito de la enología, que avala la calidad y el enfoque multidisciplinar de esta propuesta formativa.

Con el objetivo de favorecer una formación cercana y participativa, la organización ha limitado la matrícula a 25 plazas, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia de aprendizaje más personalizada y de un contacto directo con los expertos participantes.