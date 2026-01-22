El litoral cántabro estará este viernes en aviso naranja por oleaje

Archivo - Temporal - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria estará este viernes, 23 de enero, en aviso naranja (peligro importante) desde las 6.00 a las 00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET).

En este periodo se prevé mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros.

Además, desde esta medianoche a las 6.00 horas del viernes, el aviso es amarillo (peligro bajo), ante la previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.