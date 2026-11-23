Archivo - Una persona hace fotos del oleaje en Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo
SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El litoral de Cantabria estará este martes, 24 de noviembre, en aviso amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos.
En concreto, este nivel de riesgo estará activo a partir de las 19.00 horas y se prolongará durante la jornada del miércoles, cuando se espera viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7, así como mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.
Además, ese día, la franja litoral estará también en aviso amarillo por rachas máximas de viento oeste de 90 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.