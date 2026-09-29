Localizada un ancla lítica en aguas de Castro Urdiales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura ha extraído este lunes de la ensenada de Castro Urdiales, frente al cargadero de Ostende y a una profundidad de 12 metros, una ancla lítica --compuesta de piedra usada durante siglos en pesca y cabotaje-- que fue localizada por el club de buceo Ok Drive de Castro Urdiales.

La pieza corresponde con la de tipología de dos agujeros o oculi, con unas dimensiones y un peso parecidos a las halladas en Galicia, pero inusuales en Cantabria, donde predominan las provistas de tres agujeros con formas troncopiramidales y evolutivamente posteriores a las de dos orificios, ha informado el Gobierno.

Este tipo de ancla, que se utilizaba como pieza de fondeo, se ha empleado desde antiguo hasta tiempos recientes, y tiene su origen en la época fenicio-púnica del Mediterráneo. Fueron diseñadas para ser reutilizadas en embarcaciones pequeñas manejadas por un solo tripulante en bahías o ensenadas protegidas, como la de Castro Urdiales.

Tras ser reflotada y documentada por el equipo de arqueólogos subacuáticos del Servicio de Patrimonio, ha sido trasladada al laboratorio del Museo Marítimo del Cantábrico para llevar a cabo los trabajos de estabilización y conservación, que culminarán con la musealización de la pieza arqueológica.

Según fuentes del Servicio de Patrimonio, la localización de esta pieza pone de manifiesto el extenso pasado de Castro Urdiales --colonia romana de Flavióbriga--, así como del valioso patrimonio cultural que permanece sumergido en las aguas del Mar Cantábrico.