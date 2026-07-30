Localizado ileso un niño de 2 años que se había perdido en Campoo de Enmedio

Los bomberos realizan una batida para encontrar a un niño en Campoo de Enmedio - 112 CANTABRIA
SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos del Gobierno de Cantabria han localizado ileso a un niño de 2 años que se había perdido en Campoo de Enmedio.
En la red social X, el 112 de Cantabria ha explicado que ha tenido que movilizar a los bomberos, al 061 y a la Guardia Civil porque su familia no le localizaba en la vivienda ni en los alrededores.
Tras una batida, los bomberos del Gobierno le han hallado sin daños en una finca anexa al domicilio.