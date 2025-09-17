López del Moral y Arsuaga concluyen este año sus mandatos al frente del TSJC y la Audiencia cántabra

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis del Moral, y de la Audiencia Provincial, José Arsuaga, finalizan este año sus responsabilidades al frente de ambos órganos judiciales, después de dos mandatos y una década en el cargo.

Además, también se tiene que renovar este ejercicio la Presidencia de la Sala de lo Social del TSJC, que ostenta en la actualidad la magistrada Mercedes Sancha, así como la Secretaría de Gobierno del alto tribunal cántabro.

López del Moral accedió al cargo en el alto tribunal cántabro en marzo de 2015, y tres meses después hizo lo propio Arsuaga en la Audiencia, al ocupar el segundo la vacante que había dejado el primero. Por su parte, Sancha está al frente de la jurisdicción social del TSJ desde enero de ese año.

Ante estos ceses, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que convocar las plazas para que los nuevos responsables tomen posesión de las mismas, lo que se prevé para finales de este 2025 o principios de 2026, han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Los máximos responsables del TSJ y la Audiencia de Cantabria han coincidido este miércoles en el complejo Las Salesas de Santander con motivo de la apertura de tribunales y el inicio del nuevo año judicial, acompañados por los miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal, representantes de instituciones jurídicas y de otros ámbitos y autoridades, encabezadas por la presidenta del Ejecutivo, María José Sáenz de Buruaga.

En el acto también ha intervenido el desde hace un año fiscal superior en la comunidad autónoma, Jesús Dacio Arteaga, que ha aprovechado para reconocer y agradecer a los presidentes del TSJC y la Audiencia Provincial el trabajo realizado durante los últimos diez años y desearles lo mejor.

"La renovación siempre es buena y es natural", ha considerado el jefe del ministerio público, para quien la próxima marcha de ambos viene a 'empañar' el arranque de este curso judicial, aunque ha abogado en cualquier caso por seguir trabajando por la justicia y aprovechar el "buen hacer" y las "enseñanzas" de los dos.

Al evento han acudido representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado, como la jurista Pilar Martín Nájera y Pilar Jiménez Bados, que fue fiscal jefe en Cantabria, la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; diputados de la Comisión de Justicia del Parlamento regional; y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y se ha reconocido al titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander y decano de la capital cántabra, Jaime Anta, los 25 años de trayectoria (cumplidos en 2024), que inició en Torrelavega y continúo en Santa Cruz de Tenerife, para regresar después a la capital cántabra.

López del Moral ha destacado de este juez, experto en derecho de los consumidores, que es "un magnífico compañero" y un "excelente profesional".