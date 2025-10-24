La Lotería deja parte del primer premio en Los Corrales de Buelna, dotado con 30.000 euros al décimo

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 23 de octubre, ha dejado parte de un primer premio, dotado con 300.000 euros al número (30.000 al décimo) y que ha recaído en el 83.552, en Los Corrales de Buelna, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el billete se ha consignado en el despacho receptor 69600 de este municipio, sito en la Avenida de Cantabria, 23, entre otros once puntos de venta repartidos por todo el país.

El segundo premio ha recaído en el número 88.944 y el reintegro ha correspondido al 2, 3 y 9.