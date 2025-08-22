La Lotería Nacional deja este jueves en Torrelavega parte del segundo premio

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de este jueves de la Lotería Nacional ha dejado parte del segundo premio, dotado con 6.000 euros al décimo, en Torrelavega.

El segundo premio, con una cuantía global de 60.000 euros al número, también se ha vendido en Barcelona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Alicante, Albacete, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Huesca, Jaen, Las Palmas, Málaga, Murcia, Pontevedra, Toledo, Valencia y Zaragoza.

El número agraciado con el segundo premio en el sorteo de este jueves es el 12.131 y en Cantabria se ha dispensado en la administración número 6 de la capital del Besaya, ubicada en la calle Bonifacio del Castillo 5.