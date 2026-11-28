Cola en una Administración de lotería. - EUROPA PRES
SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un segundo premio, dotado de 120.000 euros al décimo, en Maliaño.
Ha sido vendido en la avenida de Cantabria 24, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. Ha recaído en el número 89.894.
El primer premio ha caído en diferentes provincias españolas, correspondiente al 20.578 y con 600.000 de euros al número. Por su parte, los reintegros han sido para el 8, 6 y 1.