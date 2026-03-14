Las ludotecas de Santander ofertan 24 talleres para las familias entre abril y mayo

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SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de ludotecas municipales del Ayuntamiento de Santander ofrecerá un total de 24 talleres diferentes para los más pequeños entre los meses de abril y mayo.

Así lo ha avanzado en nota de prensa la concejala de Familia, Zulema Gancedo, quien ha explicado que con esta nueva programación de talleres se persigue, una vez más, fomentar la creatividad y el juego entre los más pequeños, e implicar a las familias en actividades conjuntas que favorecen la convivencia intergeneracional.

Los nuevos talleres se desarrollarán entre el 8 de abril y el 22 de mayo repartidos entre las seis ludotecas que conforman la red.

En los talleres propuestos los pequeños podrán aprender a elaborar snacks salados, empanadillas, mini hamburguesas o una merienda belga, utilizar acuarelas o un laboratorio de plastilina. Por otra parte, habrá cuatro talleres en familia.

En concreto, en la ludoteca de Numancia se desarrollará los sábados 25 de abril y 9 de mayo, de 11.00 a 12.00 horas, el taller 'Circuito de canicas'; y en la de Cazoña, los sábados 11 de abril y 16 de mayo se celebrará 'Universo Lego: Construyendo mundos'.

Por otra parte, la segunda gran propuesta para los próximos dos meses son los talleres flash. Serán 20 y comenzarán el miércoles 8 de abril en la ludoteca Nueva Montaña con 'Colores en relieve'.

Y en esta ludoteca también se ofrecerá 'Saladitos variados', el lunes 27 de abril y el viernes 22 de mayo.

También la de la Callealtera acogerá el taller 'Merienda belga' el miércoles 22 de abril y el viernes 8 de mayo, así como 'Buscando con los sentidos', el miércoles 29 de abril y el lunes 18 de mayo.

Además, Numancia ofrecerá en estos dos meses la propuesta 'Jardinería' el martes 14 de abril y el martes 5 de mayo, mientras que Cazoña, el viernes 17 de abril y el jueves 7 de mayo propondrá 'Mini-hamburguesas'.

Mientras, en Tabacalera se desarrollarán dos talleres flash: 'Suculentas empanadillas', el miércoles 15 de abril y el miércoles 13 de mayo', y 'Acuarélate' el viernes 24 de abril y el miércoles 20 de mayo.

Finalmente, en Cueto, se desarrollará 'snacks caseros' y 'laboratorio plastilina'. El primero el jueves 9 de abril y el martes 12 de mayo y el segundo, el 28 de abril y el 21 de mayo.

Las familias que deseen más información pueden encontrarla en la web: www.redludotecassantander.com.