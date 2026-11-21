Maíllo en el paso informativo por Cabezón de la Sal - FRENTE AMPLIO

CABEZÓN DE LA SAL, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reivindicado este sábado en Cabezón de la Sal a Frente Amplio como "la izquierda que se arremanga, capaz de impulsar cambios desde las instituciones" y de actuar con "la valentía necesaria" para intervenir en el mercado de la vivienda, limitar los precios de los alquileres y garantizar que el acceso a una casa deje de estar condicionado por "la especulación inmobiliaria".

"Hay que intervenir en el mercado", ha defendido durante su visita a Cantabria para participar en el acto central de campaña de la coalición en la comunidad con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, que ha incluido un encuentro con militantes y simpatizantes y una visita al mercado de dicho municipio.

El dirigente de IU ha denunciado que la vivienda "se ha convertido en un negocio" y ha reclamado "recuperarla" como un derecho fundamental, tal como recoge el artículo 47 de la Constitución.

Por otra parte, Maíllo ha puesto el foco en los debates electorales de la próxima semana, que considera "decisivos" en una campaña "todavía abierta".

Al respecto, ha destacado la importancia del debate del lunes, entre representantes de ocho fuerzas políticas, y del jueves, entre cuatro candidatos, después de un debate a dos entre PP y PSOE que, a su juicio, evidenció "las limitaciones de reducir la pluralidad política española a los dos grandes partidos".

"Este país es mucho más que dos", ha defendido el coordinador federal de IU, que ha expresado su confianza en la participación de la candidata de Frente Amplio a la Presidencia española, Ada Colau, en estos encuentros.

Asimismo, ha considerado que los próximos debates permitirán "reflejar mejor" la diversidad política del país y llegar a un electorado que todavía no ha decidido su voto.

"Hay una población que va a decidir el voto en el último minuto", ha advertido, convencido de que la última semana será "determinante". Al hilo, también ha cuestionado la proliferación de encuestas y seguimientos diarios de intención de voto.

POLÍTICAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Además, Maíllo ha reivindicado la capacidad de Frente Amplio para impulsar políticas de transformación social desde las instituciones.

"Frente Amplio es la valentía en las instituciones", ha aseverado, para definir la coalición como "la izquierda que se arremanga". Para ello, ha citado la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y las políticas de dependencia como ejemplos de avances sociales.

En clave electoral, ha defendido que la representación parlamentaria de Frente Amplio puede resultar "determinante" para la formación de un gobierno progresista.

Ha recordado las elecciones de julio de 2023, cuando no se materializaron las previsiones de una mayoría de PP y Vox, y ha apelado a la movilización de la izquierda durante la última semana de campaña.

RUIZ SALMÓN RECLAMA MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

Por su parte, el coordinador de IU en Cantabria y candidato al Senado por la lista Senado de Progreso, Israel Ruiz Salmón, ha situado la vivienda y el encarecimiento de la vida entre las principales preocupaciones recogidas durante la campaña electoral.

En este sentido, ha advertido de las dificultades para emanciparse en Cantabria, donde "los alquileres están por las nubes", y ha reclamado medidas fiscales sobre quienes acumulen más de cuatro viviendas, así como actuaciones contra los grandes fondos de inversión que utilizan los inmuebles con fines especulativos.

"Lo que le preocupa a la gente es poder llegar a fin de mes", ha señalado el candidato, que ha vinculado la situación de la vivienda con el incremento del precio de los alimentos y los combustibles. Por ello, ha reclamado que los salarios continúen aumentando para responder al coste de la vida.

Finalmente, además de destacar la participación de militantes y simpatizantes en el acto de Cabezón de la Sal, ha defendido que "es posible darle la vuelta a las perspectivas" políticas y económicas.