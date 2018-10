Manuel Vilas: "Es muy triste cuando te das cuenta de que tus recuerdos y la ficción son la misma cosa"

Publicado 28/08/2018 20:42:25 CET

El autor de 'Ordesa' asegura que cuando "se activa" la memoria "se te ilumina el alma entonces te haces adicto a la memoria"

El escritor Manuel Vilas (Barbastro, 1962) cree que "hay una cosa muy triste en la memoria, cuando te das cuenta de que tus recuerdos y la ficción son la misma cosa, tienen el mismo estatuto, el mismo principio", debido a que "lo conoces tu solamente" y "los tres o cuatro que te conocen bien".

Durante su intervención esta tarde en el ciclo 'Martes Literarios' de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, no obstante, ha explicado que si no se es sincero o se "está manipulando" cuando una persona cuenta su vida, "la gente lo nota", pero al mismo tiempo "cuando estás siendo auténtico, en ese momento te das cuenta".

"Y eso pasa con el libro", ha dicho en referencia a su obra 'Ordesa' (Alfaguara, 2018), que ha reconocido que tuvo la necesidad de escribir el libro con la muerte de su madre en 2014, años después de la muerte de su padre, porque "con mi madre me fui yo también".

En este sentido, ha rememorado que "ante tal tsunami emocional" se fue al "único sitio" donde se siente "tranquilo", que es "delante de una pantalla", y ha indicado que si el libro iba a ser una novela o unas memorias "era secundario" porque "quería buscar el recuerdo" de sus progenitores "y coger ese tiempo para que no se lo llevara la muerte y el olvido".

A este respecto, Vilas ha comentado que 'Ordesa' es "una especie de templo" donde están sus padres, hasta el punto de que ha destacado que cree que les ha escrito "una carta de amor" que le ha cambiado y que "arranca de algo terrible" que le pasa "a todo ser humano" y es que "se nos mueren las personas que queremos" y "hay conversaciones y palabras que no se han dicho y que ya no se pueden decir".

Asimismo, Vilas ha asegurado que con el contacto con los lectores se ha dado cuenta de que sus padres no eran "tan raros" como él pensaba porque los lectores le han dicho que los suyos eran "igual" y tenían las mismas costumbres a finales de 1960 y comienzos de 1970.

"HE COMPROBADO QUE NI MI PADRE NI MI MADRE ERAN TAN RAROS"

De este modo, ha relatado que la familia que se recoge en 'Ordesa' coincide "con muchas familias" de esa época porque era de clase media baja y "era muy fácil coincidir", por lo tanto, "con el 90 por ciento de los españoles" que pertenecían a esta clase social.

"Eso ha sido una lección de alguna manera maravillosa y me he quedado muy tranquilo porque he comprobado que ni mi padre ni mi madre eran tan raros" como pensaba antes, ha bromeado Vilas, que ha incidido en que con esta obra quería "indagar en la muerte" porque es "una apestada" en la sociedad.

En esta línea, ha apuntado que "nadie" habla de la muerte, es un "tema marginal, lo hemos convertido en un tabú" y cuando llega "la gente no sabe qué hacer". Por este motivo, ha expresado que su intención con 'Ordesa' era "hablar de la gran humanidad que hay en el proceso de desaparición de un ser humano" porque "todo ser humano tiene derecho" a saber "qué es la muerte". "Es casi un derecho democrático", ha reivindicado Vilas, que ha reclamado que "no se oscurezca" ni se "digan tonterías" sobre la muerte.

LA ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA

De la misma manera, Vilas ha lamentado que las personas "solo se dan cuenta" de su felicidad "cuando se pierde" porque "nadie sabe darse cuenta de los momentos de felicidad" que se viven, al tiempo que opina que la soledad es "un sentimiento profundamente humano porque no puedes decir todo lo que llevas dentro a otros ser humano sin destruirlo".

Igualmente, ha comentado que la memoria es "muy complicada" y "cuando la activas te persigue todo el rato" y él la ha activado con 'Ordesa'. "La memoria es adictiva porque es la vida que has vivido", ha expresado Vilas, quien ha añadido que la memoria "también es generosa" porque "si haces el esfuerzo por recordar las cosas y las escribes, automáticamente el recuerdo te regala otro que no sabías que llevas dentro".

"Y cuando descubres ese otro recuerdo que estaba en el fondo de tu inconsciente, se te ilumina el alma y entonces te haces adicto a tu memoria porque te haces adicto a tu vida", ha manifestado.

"ES BUENO" QUE LA LITERATURA ESPAÑOLA SEA "POPULAR"

En otro orden de cosas y centrándose más en el papel de la literatura, Vilas ha reivindicado que "es bueno para la cultura española" que la literatura de España se convierta en literatura "popular".

A este respecto, el también poeta ha defendido que "a todos nos interesa" que el libro literario en España "se encarame" en la lista de los títulos más vendidos --en referencia a libros como el propio 'Ordesa' o a 'Patria', de Fernando Aramburu--, frente a las traducciones de best-sellers de otros países, porque "eso significa que como sociedad vamos eligiendo mejor".

Además ha dicho que la literatura es "orden en el caos", es "terapia en un sentido amplio" y cree que "tiene utilidad" porque "sirve para ordenar y objetivar y decir cómo somos, lo que nos pasa", un aspecto que considera "importante" porque en ese momento "se produce la curación, la catarsis" por ver "tu dolor dicho".

Finalmente, ha defendido que la literatura es "una comprensión de la vida" porque "te puede llevar a comprender mejor la vida y a comprender a los otros".