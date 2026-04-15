La X Marcha Contra el Cáncer de Torrelavega de este domingo prevé superar los 2.000 dorsales

Presentación de la X Marcha Contra el Cáncer de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La X Marcha Contra el Cáncer de Torrelavega, que tendrá lugar este domingo 19 a partir de las 10.30 horas, con salida en el Bulevar Demetrio Herrero, prevé superar los 2.000 dorsales.

La marcha tendrá un carácter no competitivo, con un recorrido de 6,5 kilómetros, apto para todos los públicos, que discurrirá por diferentes calles y espacios de la ciudad: Avenida de España, calle Cicero Arteche, Carlos Pondal, El Malecón, La Viesca, Torres-El Milagro, Puente Blanco de Torres, las calles Lucio Marcos, Bartolomé Suárez, rotonda de la Inmobiliaria, José María Pereda y Boulevard Demetrio Herrero.

Las personas interesadas podrán adquirir su dorsal, al precio de 5 euros, hasta el mismo día de la prueba.

El concejal de Deportes, Nacho González, acompañado por la presidenta a la Junta Local de la AECC en Torrelavega, Ana Barca; Eugenia Cuenca, del grupo PITMA; y representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, han presentado esta cita, "una de las marchas más importantes que tiene la ciudad de Torrelavega", según el edil, que ha animado a la participación. "Desde el Ayuntamiento queremos pedir a la gente que venga a disfrutar de la marcha y aportar su granito de arena a esta causa".

El concejal también ha agradecido el trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer "no solo en la organización de la marcha, sino durante todo el año en la ciudad", así como la implicación de patrocinadores y colaboradores, y ha recordado que a día de hoy ya hay cerca de 2.000 personas inscritas, por lo que se espera superar esa cifra en esta décima edición.

Por su parte, la presidenta de la AECC en Torrelavega ha subrayado el carácter especial de esta convocatoria. "Alcanzamos una edición simbólica que refleja el compromiso constante de esta ciudad con la lucha contra el cáncer", ha precisado.

Barca ha explicado que se trata de una actividad abierta a toda la ciudadanía, pensada para compartir en familia, con amigos o de manera individual, y ha destacado sus tres pilares fundamentales: "la promoción de hábitos de vida saludables, la concienciación social y la recaudación de fondos destinados a la investigación y al apoyo a pacientes y familiares".

En este sentido, ha señalado que la AECC en Cantabria mantiene actualmente una inversión de 500.000 euros en investigación, reflejo de su compromiso con el avance científico y la mejora de la atención a las personas afectadas por esta enfermedad.

Asimismo, ha agradecido la implicación de instituciones, patrocinadores, colaboradores y voluntarios, y ha definido a estos últimos como "el alma de la Asociación"; además de que el apoyo de la ciudad "ha sido clave" para alcanzar esta décima edición. "Cada paso cuenta, cada inscripción suma y cada gesto de apoyo nos acerca a seguir avanzando en la lucha contra el cáncer", ha incidido.

Mientras, la representante del Grupo PITMA ha reafirmado el compromiso de la entidad con esta causa, señalando que apoyar esta marcha "nos produce una gran satisfacción, especialmente por celebrarse en Torrelavega, ciudad en la que tiene su origen el grupo", y ha reiterado su voluntad de seguir colaborando en iniciativas vinculadas a la salud y la lucha contra el cáncer.