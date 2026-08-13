Marea Postal Cantabria reclama compromisos concretos para reforzar Correos y anuncia huelga y concentraciones

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SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Marea Postal Cantabria ha reclamado compromisos concretos para reforzar Correos como un servicio público, con un empleo digno y al servicio de toda la ciudadanía, entre los que se encuentra la inclusión del personal laboral en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Ante la importancia de estas reivindicaciones y la necesidad de que sean atendidas, Marea Postal Cantabria ha avanzado que, con el apoyo de CGT, impulsará durante el mes de septiembre un calendario de movilizaciones y acciones informativas.

Entre las actuaciones previstas se encuentra una jornada de huelga y una concentración ante el Parlamento de Cantabria, que coincidirá con el día del Pleno en el que se debatirán y votarán las proposiciones no de ley (pnl) relacionadas con Correos.

Asimismo, llevará a cabo concentraciones en distintas carterías de Cantabria y asambleas de trabajadores, ha informado la Plataforma este jueves en nota de prensa.

En el marco de esta defensa de Correos como servicio público, la Plataforma ha trasladado al PSOE sus propuestas, en un encuentro con el diputado Mario Iglesias, para que sean incorporadas como enmiendas a las pnl presentadas por el PRC y el PP en la Cámara cántabra.

Según ha señalado, Marea Postal Cantabria mantuvo el pasado mes de junio sendas reuniones con los grupos parlamentarios del PSOE, PRC y PP, en las que trasladó la necesidad de reconocer al personal laboral de Correos como personal incluido en el EBEP.

De estos encuentros surgieron posteriormente las dos pnl registradas por PRC y PP, que serán debatidas próximamente en el Parlamento de Cantabria.

Además, la Plataforma solicitó a los partidos políticos de Cantabria que llevaran esta misma reivindicación a los ayuntamientos, mediante la presentación de mociones en defensa de la inclusión del personal laboral de Correos en el EBEP.

Según ha indicado, hasta el momento, los socialistas y regionalistas han respondido a esta petición y han trasladado a la Plataforma su compromiso de presentar estas mociones en los ayuntamientos

De esta manera, en las próximas semanas y antes de la celebración del Pleno del Parlamento regional, algún ayuntamiento de la comunidad autónoma debatirá y votará previsiblemente una moción para reclamar la inclusión del personal laboral de Correos en el EBEP.

Desde la Plataforma consideran que estas iniciativas no deben quedarse en "simples declaraciones de intenciones", sino que deben incorporar compromisos concretos y medidas efectivas que permitan recuperar y reforzar el papel de Correos como servicio público esencial tanto en Cantabria como en el conjunto del Estado.

PROPUESTAS

Entre las propuestas trasladadas por Marea Postal Cantabria se encuentran que Correos sea el operador postal preferente para las notificaciones y gestiones postales de la Administración autonómica; y que pueda participar en la gestión del cobro de recibos, tasas e impuestos de las entidades locales, aprovechando su amplia red de oficinas y la presencia de sus trabajadores en todo el territorio.

También solicita implantar la 'Ventanilla Única' en las oficinas, acercando los trámites de la Administración autonómica a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en los pueblos y zonas rurales.

Asimismo, reclama medidas dirigidas a la mejora de las condiciones laborales de su plantilla, como reconocer a la plantilla de Correos como empleados públicos, mediante la aplicación efectiva del EBEP, garantizar una financiación suficiente del servicio postal público en los Presupuestos Generales del Estado; y acabar con la temporalidad y la parcialidad, cubriendo los puestos estructurales mediante una oferta de empleo público suficiente, estable y transparente.

Además, pide abrir las bolsas de contratación con carácter anual, garantizando que sean públicas, transparentes y accesibles, siguiendo criterios similares a los existentes en la Administración pública; y cumplir íntegramente la Ley del Servicio Postal Universal, garantizando un servicio de calidad, eficaz, eficiente y accesible para toda la población.

Para Marea Postal Cantabria, Correos constituye un elemento "fundamental" de cohesión territorial, igualdad, empleo, atención a la ciudadanía y prestación de servicios públicos, especialmente en los municipios rurales y en aquellas zonas donde la presencia de las administraciones es más limitada.

Por ello, la Plataforma considera que las pnl presentadas por PRC y PP deben ir acompañadas de propuestas concretas que permitan avanzar hacia un modelo de Correos "plenamente" integrado en la prestación de servicios públicos y que garantice unas condiciones laborales "dignas y estables" para su plantilla.