Margallo no descarta una nueva "invasión" migratoria: "Dependerá del humor del rey de Marruecos"

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García Margallo en la UIMP - EUROPA PRESS

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo (PP) no descarta una nueva "invasión" migratoria sobre Ceuta y afirma que ello "dependerá del humor del rey de Marruecos", Mohamed VI.

"No depende de nosotros, el Gobierno no tiene el control. Por desgracia, hemos delegado la política exterior en manos extrañas", ha afirmado Margallo en declaraciones a Europa Press realizadas en Santander este martes --día en que se cumplen 40 días desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos-- y antes de participar en el Encuentro 'El nuevo (des)orden mundial' que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

García-Margallo cree que el "problema" es que España ha pasado de haber ejercido un protectorado sobre Marruecos (1912-1956) a "sufrir" ahora uno por parte del país alauita, "que es el que dicta nuestra política exterior".

"No ha sido suficiente con que renunciásemos a la postura española sobre el Sáhara. Cuando tú cedes a un chantaje, el chantajista siempre va a la siguiente porque sabe que eso no tiene coste y, por tanto (la posibilidad de una nueva invasión) no depende de nosostros", ha explicado.

Cuestionado acerca de la actitud que debería adoptar hacia dicho país un hipotético Gobierno del PP y si debería romper con él, el exministro y exeurodiputado ha defendido que "con Marruecos hay que llevarse siempre bien" --como, según ha señalado, ocurrió en su época como ministro (2011-2016) en el Gobierno de Mariano Rajoy-- pero marcando "unas líneas rojas muy claras", algo que, a su juicio, hay que aplicar "con cualquiera: socio o adversario".

"Si usted me pide que yo le invite a cenar a casa, lo hago con muchísimo gusto pero si me dice a los postres que me levante y me vaya porque se va a quedar usted con mi casa, tenemos un problema", ha ejemplificado el 'popular', que cree que la política "de concesiones, de apaciguamiento y de ceder, no sirve" porque el "chantajista se crece".

García-Margallo cree que lo que ocurrió es que Marruecos ha visto "la debilidad interna" del Gobierno español, "incapaz de aprobar un presupuesto y que está completamente aislado en el mundo, y ha aprovechado esa ventana de oportunidad para mandarnos un recado: Si ustedes hacen lo que yo digo nos vamos a llevar bien, y si no lo van a pasar ustedes mal".

Según ha indicado, lo ocurrido en Ceuta a finales de julio fue una "invasión en toda regla" en la que Marruecos empleó la inmigración "como instrumento de la guerra híbrida" y en agostó optó por parar la "avalancha" para mostrar que "cuando quiere pasan (los migrantes irregulares) y cuando no quiere, no pasan".

García-Margallo ha alertado del riesgo de que haya "un accidente en cualquier momento" y una "ruptura de la convivencia" entre las cuatro culturas (cristina, mulsulmana, hindú y judía) que han convivido en Ceuta y Melilla y todo ello hace que "estemos al borde de una situación muy, muy grave".

ESPAÑA, "EL ENFERMO DE EUROPA"

En su opinión, la crisis de Ceuta en la que "el Gobierno está completamente enredado" es "consecuencia de todos los dislates que se han cometido en política exterior", afectando a lo que deberían ser "sus pilares básicos": su protagonismo en la UE y en la relación trasatlántica, especialmente en los EEUU.

"Solo cuando esos dos pilares son estables, seguros, se puede navegar con cierta tranquilidad en lo que han sido las aguas tradicionales de la política española", ha advertido el político español.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno español vaya ahora "a contracorriente" de la gran mayoría de los países de la UE a la hora de enfrentar los "dos grandes problemas a resolver", como son la inmigración y la defensa.

Margallo ha advertido que, en materia de defensa, la "amenaza mayor que tiene Europa es Putin" y cree que ello hace necesario "aumentar nuestras capacidades militares" y, por tanto, el gasto en defensa.

Así, ha lamentado que España, que "presume de ser la economía que más crece" entre las grandes potencias de la eurozona, luego "se considera incapaz de asumir los compromisos de los que tienen los resultados más modestos". En su opinión, todo ello hace que España sea "el enfermo de Europa".

También considera "obvio" que en las relaciones trasatlánticas ha habido "una sobreactuación" de Pedro Sánchez para "erigirse en una especie de némesis de Donald Trump" y de "Che Guevara del siglo XXI" y que ha determinado que España sea "el país más antipático para la Administración americana y también para la israelí" y los "más simpáticos para Hamás, Hezbolá y los ayatolás de Irán" lo que, a su juicio, "no es una buena posición".