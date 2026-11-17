El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria en su reunión de este lunes. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado este martes la concesión de las Medallas de Plata UC 2026 a los profesores María José Noriega, Pedro Reques --a título póstumo-- y Antonio Martín.

En un comunicado, la UC ha subrayado que la propuesta de María José Noriega, profesora titular de Fisiología ya jubilada, se realizó por la Facultad de Enfermería, con las adhesiones de los Departamentos de Enfermería y de Fisiología y Farmacología.

Por su parte, la concesión de la Medalla de Plata UC 2026 a Pedro Reques, catedrático de Geografía Humana recientemente fallecido, surgió a propuesta del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, con las adhesiones de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras, el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, el Departamento de Economía, el Programa Senior, la Asociación Española de Geografía, la dirección de El Diario Montañés y del exrector José María de Ureña Francés.

Además, el Consejo de Estudiantes de la UC es el promotor de la candidatura de Antonio Martín, profesor en la UC desde 1983.

Titular en Organización de Empresas, está especializado en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas. Además, ha dedicado buena parte de su carrera a la gestión, sobre todo a la que más afecta al estudiantado, siendo también "promotor del MBA oficial de la UC" y director, desde 2018, del Máster en Dirección de Recursos Humanos.

El Consejo de Gobierno, presidido por la rectora, Conchi López, ha aprobado también la convocatoria de 90 plazas para el Personal Docente e Investigador (PDI) correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OPE) 2026, que este mismo órgano, aprobó el 4 de junio.

Las plazas se distribuyen del siguiente modo: 18 plazas de Cátedra de Universidad por promoción, cuatro plazas de Cátedra I3/R3 de nueva incorporación, 30 de Titularidad de Universidad, cuatro de Titularidad de Universidad vinculadas al Servicio Cántabro de Salud, cuatro de Titularidad de Universidad I3/R3, 28 de Profesorado Permanente Laboral y dos plazas de Profesorado Permanente Laboral I3/R3.

Sobre este punto del orden del día, las 78 comisiones de selección se constituirán en las próximas semanas, y los concursos se celebrarán a partir de finales de enero de 2027.

CÁTEDRA DE INGENIERÍA FERROVIARIA

En el capítulo de Investigación, Transferencia y Doctorado, el Consejo de Gobierno de la UC ha dado luz verde al convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria, que permite la creación de la Cátedra de Ingeniería Ferroviaria y cuya firma se realizará próximamente.

El objetivo de la Cátedra es situar a Cantabria "como referente" en formación, investigación y transferencia de conocimiento en el ámbito ferroviario.

La Cátedra es fruto de un trabajo que va más allá de la propia región, y es que su origen está en una propuesta del Grupo de Movilidad y Transporte Inteligente de la Red CRUSOE, que lidera la UC, y que recibió el visto bueno de la Macrorregión de Regiones del Suroeste Europeo (RESOE) y del propio Ejecutivo regional.