Marina de Cudeyo guarda un minuto de silencio por Mercedes: "Cantabria está consternada"

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

MARINA DE CUDEYO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas ha guardado un minuto de silencio esta mañana frente al Ayuntamiento de Marina de Cudeyo en memoria de Mercedes, la mujer de 64 años presuntamente asesinada el sábado a manos de su pareja en la localidad cántabra de Pedreña, y en señal de repulsa y condena a la violencia machista.

"Cantabria está consternada", ha señalado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, quien ha encabezado el acto junto a la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde Pedro Pérez Ferradas.

Junto a los vecinos, de todas la edades que se han fundido en abrazos y algunos han portado flores, se han concentrado para mostrar el dolor y la consternación de la sociedad cántabra ante el, de confirmarse por parte del Ministerio de Igualdad, doce asesinato por violencia de género en España en lo que va de año.

Tanto Casares como Buruaga y el regidor han coincidido en señalar que se trata de un día triste y doloroso para la región, y han trasladado un mensaje de condena y han alentado a aquellas que sufran este tipo de violencia a que lo denuncien, haciendo también un llamamiento a su entorno.

Además de esto, en declaraciones a los medios de comunicación, Casares ha hecho un llamamiento a "desterrar y apartar" a todos aquellos que "hoy siguen negando la violencia machista, que siguen diciendo que hay denuncias falsas, cuestionando la violencia que se ejerce sobre las mujeres y banalizando la violencia".

"No podemos mirar hacia otro lado; tenemos que combatir esos discursos que tanto daño están haciendo en este país y hoy desgraciadamente golpean también con fuerza a Cantabria", ha aseverado el delegado del Gobierno, que ha indicado que en la comunidad hay cerca de 1.600 mujeres en el sistema de VioGen de protección, uno en riesgo extremo y 24 en riesgo alto. "Unas cifras alarmantes, preocupantes", ha lamentado.

A estos mensajes también se ha sumado la jefa del Ejecutivo cántabro, quien ha señalado que Marina de Cudeyo y Cantabria son una tierra que "que no está acostumbrada a vivir estos golpes", y ha advertido de que la violencia machista "no cesa, destroza familias, arrasa todo lo que encuentra a su paso y continúa pese a que algunos quieran negarlo o no verlo, golpeando brutalmente a nuestra sociedad".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso "inquebrantable" de las instituciones cántabras para seguir avanzando en la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer. En este sentido, ha reivindicado la necesidad de "seguir defendiendo con más ahínco, con más fuerza, con más energía si cabe, el derecho de la mujer a vivir libre y segura".

"Es una lucha de todos, de la sociedad en su conjunto, con muchísima unidad. Tenemos que seguir avanzado por ese camino y, por supuesto, sin dar un paso atrás", ha concluido.

Por último, el alcalde ha condenado el presunto crimen de violencia machista que se ha vivido en Marina de Cudeyo, donde ha dicho que hay casos activos pero que éste no era uno de ellos, y ha recordado que el Ayuntamiento tiene un espacio abierto para las mujeres que sufren este tipo de violencia donde encontrarán atención psicológica y de un educador social.

Entre los asistentes a este minuto de silencio también han estado otros representantes públicos, políticos y de otros ámbitos, como la consejera de Inclusión Social e Igualdad, Begoña Gómez del Río; el fiscal general de Cantabria, Jesús Arteaga; el jefe de la Guardia Civil en la comunidad, Jorge Bodelón, y diputados autonómicos como Mario Iglesias (PSOE) y Paula Fernández (PRC).

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo ha decretado dos días de luto oficial y la banderas de los edificios municipales ondean a media asta.