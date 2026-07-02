Más de 1.000 aspirantes optan a 58 plazas de la OEP 2025-2026 en la Administración General de Cantabria

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en una de las comparecencias relacionadas con la Oferta de Empleo Público - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.037 aspirantes están llamados la próxima semana (viernes 10 y sábado 11) a las primeras pruebas selectivas de las ofertas de empleo público 2025 y 2026 de la Administración General de Cantabria, tanto de personal funcionario como laboral.

Estas pruebas convocadas por el Gobierno autonómico forman parte de una de las ofertas más importantes de la última década, integrada en su totalidad por 899 plazas, de las que 718 son de turno libre y por el sistema único de oposición.

En concreto, según anuncia el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) este jueves, el viernes, 10 de julio, se celebrará la prueba para acceder a la categoría de operario de Carreteras a la que optan 295 personas para 21 plazas ofertadas.

Ese mismo día tendrán lugar los exámenes para el acceso a las tres plazas de ingeniero técnico Agrícola, a las que optan 21 personas, y para otras tres plazas de técnico de prevención de Riesgos Laborales, con 33 aspirantes en este caso.

Al día siguiente, el sábado 11 de julio, será el turno de una las oposiciones con más demanda, la de auxiliar de Enfermería, con 688 aspirantes que optarán a las 31 plazas ofertadas por el Gobierno cántabro para reforzar los servicios sociales.

La Consejería de Presidencia desplegará el personal y las medidas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de los procesos selectivos y velar por que las pruebas se celebren con seguridad, ha informado el Gobierno.

Todas estas pruebas se celebrarán en las aulas de la Universidad de Cantabria.

De esta forma, se cumple el calendario de ejecución planteado por la propia consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, al celebrar en el mes de julio las pruebas para aquellos cuerpos o categorías donde es más urgente su cobertura, ha destacado el Ejecutivo.

De este grupo, únicamente queda por fijar para este mes el primer examen de las 45 plazas de bombero forestal, un proceso selectivo que comenzará con las pruebas físicas para acreditación de la aptitud.

También con el objetivo de reforzar la atención de emergencias, el Gobierno está ejecutando actualmente el proceso selectivo para completar la plantilla de los bomberos de los parques autonómicos con 25 nuevos efectivos, alcanzando con ello los cinco bomberos por guardia. Esta semana han comenzado las pruebas psicotécnicas y de aptitud psicológica, tras concluir las físicas.

NUEVAS CONVOCATORIAS

El Gobierno de Cantabria continuará en los próximos meses con el calendario de ejecución y la convocatoria del resto de plazas de turno libre pendientes, un total de 615 más.

Así, también se ha lanzado ya la segunda gran convocatoria de plazas de la presente oferta en la Administración General, cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado martes, 30 de junio, en este caso, para acceder a 282 plazas de personal funcionario y laboral, cuyos primeros exámenes serán a partir del 1 de septiembre.

Un tercer bloque de convocatorias de las ofertas de empleo público de 2025 y 2026 se publicarán en el BOC el 7 de septiembre. Las pruebas para acceder a estas 206 plazas se celebrarán a partir del 1 de noviembre.

Las últimas pruebas en convocarse en la Administración General serán el 1 de octubre para un total de 127 plazas, tanto de personal funcionario como laboral, y las primeras pruebas tendrán lugar a partir del 1 de enero de 2027.

El sistema de acceso en todas ellas será por oposición, como ya anunció la consejera de Presidencia, con el objetivo de simplificar los procesos selectivos, garantizar su agilidad y reforzar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Urrutia ha destacado que, con la ejecución de esta "importante" oferta de empleo público, el Ejecutivo autonómico "crea empleo neto, afronta el necesario relevo generacional en la Administración y da respuesta a una creciente demanda de recursos humanos para mejorar los servicios públicos".