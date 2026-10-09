Más de 1.800 aspirantes optan a 59 plazas de la Oferta de Empleo Público 2025/2026 del Gobierno de Cantabria

Archivo - Exámenes de la Oferta de Empleo Público. Foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.854 aspirantes han sido admitidos a las primeras pruebas para acceder a 59 plazas de personal funcionario y laboral, pertenecientes a las ofertas de empleo público (OEP) 2025 y 2026 del Gobierno de Cantabria.

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y los lugares y celebración de las primeras pruebas de diez categorías de personal laboral y cuerpos de funcionarios.

Los primeros exámenes de estas 59 nuevas plazas se celebrarán este mismo mes, entre los días 23 y 31 de octubre, y forman parte de una de las ofertas más importantes de la última década que está ejecutando el Gobierno autonómico, formada en su totalidad por 899 plazas, de las que 718 son de turno libre y por el sistema único de oposición, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Respecto a las resoluciones publicadas este viernes en el BOC, una de las oposiciones con más demanda es la de Técnico Superior de Educación Infantil con 753 aspirantes y 10 plazas convocadas.

Igualmente, el Cuerpo de Gestión de personal funcionario reunirá a 606 aspirantes para 16 plazas convocadas.

Por otro lado, a las 12 de Trabajo Social aspiran 127 personas; otras 71 para cuatro plazas de Técnico de Cocina; 69 opositores, a las dos de Auxiliar de Laboratorio, junto a 64 aspirantes a las dos de Encargado de Planes Hidrológicos.

Además, 57 personas optan a las cuatro plazas de Operario de Maquinaria Pesada; 49, a las cuatro de Técnico de Gestión de Sistemas, y 29 aspirantes, en cada caso, para las dos plazas de Técnico de Explotaciones Agropecuarias y las tres de Encargado de Obras Públicas.