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SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

Más de 200 investigadoras se reunirán en Santander en el XIV Congreso Internacional de Estudios de las Mujeres que se celebrará del 8 al 10 de abril en la Biblioteca Central de Cantabria (BCC) con el lema 'Miradas feministas: investigación y docencia hacia un futuro inclusivo'.

Organizado por la Universidad de Cantabria (UC), la Sociedad Menéndez Pelayo y la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM), este encuentro bienal se ha consolidado como un espacio fundamental para la generación de conocimiento científico con perspectiva de género.

Por primera vez, el Congreso se centra en la docencia y, según la organización, se pretende que sea "un lugar seguro para el debate y la reflexión en torno a las formas de enseñanza" y un encuentro en el que repensar cómo incorporar las investigaciones feministas a los programas y proyectos didácticos.

Una necesidad que surge tras analizar la realidad de las aulas, donde la ausencia de intelectuales y escritoras en los manuales de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y en los currículos universitarios sigue siendo imperante.

"Las mujeres escritoras no tienen la presencia necesaria en el canon literario escolar; las generaciones de jóvenes lectores desconocen casi por completo la vida y la obra literaria de las mujeres de todas las épocas, pues en los libros de texto apenas hay un 10% de autoras y la situación no es mejor en los manuales universitarios, por lo que este congreso se presenta como una gran oportunidad de reflexionar sobre las razones de esa brecha de género y además de presentar propuestas para revertirla", ha afirmado la catedrática de Didáctica del área de Lengua y Literatura de la UC y una de las directoras del congreso, Raquel Gutiérrez Sebastián.

Dentro de su compromiso de transferencia del conocimiento, el encuentro se celebra en la Biblioteca Central de Cantabria para permitir que el debate académico se comparta con toda la ciudadanía interesada

Durante los tres días de celebración se abordarán temas como el desarrollo de metodologías inclusivas (feministas, queer y crip) en las aulas, literatura y lingüística para la igualdad, la creación de materiales didácticos con perspectiva de género, la adaptación de propuestas educativas para el alumnado con diversidad funcional o la inclusión en el currículo educativo de figuras que se encuentran fuera de canon.

Además, a través de los distintos trabajos que se presentan al congreso se explorará la vida y obra de mujeres que fueron fundamentales en el desarrollo del pensamiento intelectual y cultural del siglo XX como las escritora, traductora y periodista cántabra Consuelo Berges, la novelista María Lejárraga, la directora de cine Virginie Despentes o la filósofa Mary Hesse, entre otros.