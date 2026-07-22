Más de 200 niños y jóvenes de Camargo disfrutan este verano de los campamentos organizados por las entidades juveniles

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, visita los campamentos de verano organizados por las entidades juveniles - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 212 niños y jóvenes de Camargo disfrutan este verano de los campamentos organizados por la Asociación Juvenil Cultural Arzolla, el Grupo Scout Cachón de Maliaño y el Grupo Scout Escobedo en distintas localidades de la provincia de Burgos.

En un comunicado, el Ayuntamiento camargués ha explicado que respalda el desarrollo de estas actividades mediante una aportación de 7.500 euros destinada a las tres entidades organizadoras, con el fin de fortalecer el movimiento asociativo juvenil y apoyar la organización de iniciativas de ocio dirigidas a la infancia y la juventud del municipio.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha visitado los campamentos para saludar a los participantes y conocer el desarrollo de unas convivencias que cada verano reúnen a centenares de jóvenes del municipio, además de 68 monitores.

"Los campamentos de verano son una experiencia que deja huella en quienes participan en ellos", ha apuntado Movellán que, además de disfrutar del entorno natural, ha matizado que los niños y jóvenes "se llevan una lección de vida en torno a lo que significa la convivencia, el compañerismo, la autonomía y el respeto".

Para Movellán, la celebración de estos campamentos es ya "una tradición que forma parte del verano de muchas generaciones de camargueses".

Durante la visita, el alcalde se desplazó hasta Puentedey, donde la Asociación Juvenil Cultural Arzolla desarrolla su campamento del 13 al 26 de julio con la participación de 61 niños y jóvenes de entre 7 y 16 años, acompañados por un equipo de 30 monitores.

Asimismo, visitó el campamento que el Grupo Scout Cachón de Maliaño celebra en Nela, una actividad que se inició el 13 de julio y se prolongará hasta el 2 de agosto.

En esta edición participan 90 niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, junto a 24 monitores, que desarrollan un amplio programa de ocio educativo y actividades en contacto con la naturaleza.

Por su parte, el Grupo Scout Escobedo llevó a cabo su campamento en la localidad de Bocos entre el 6 y el 19 de julio, con la participación de 61 niños y jóvenes de entre 9 y 17 años, acompañados por 14 monitores, responsables de coordinar las actividades y velar por el bienestar de los participantes.