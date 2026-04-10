Más de 300 escolares participan en una jornada de sensibilización y apoyo a personas con discapacidad en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 escolares han participado este viernes en una jornada de sensibilización y apoyo a personas con discapacidad que, organizada por CERMI Cantabria en el Palacio de Deportes de Santander, ha incluido actividades dirigidas a concienciar, entre otros, sobre el autismo, la sordera o la ceguera.

Así, se han llevado a cabo talleres como de lengua de signos a cargo de FESCAN; de salud mental por ASACSAM; o de movilidad a ciegas y de promoción de braille por parte de la ONCE.

Además, ASPACE ha desarrollado tres talleres: de espuma, compartiendo palabras y de imanes; mientras que Amica o la Fundación Síndrome de Down han propuesto deporte adaptado y un taller de chapas, entre otros.

La alcaldesa, Gema Igual, y la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, han asistido al evento acompañadas por la concejala de Autonomía Personal, Zulema Gancedo, y de responsables de las entidades participantes.

Igual ha abogado por "remar juntos" para facilitar la incorporación de personas con discapacidad a la sociedad y que puedan desarrollar un proyecto de vida "independiente y pleno".

En este sentido, ha subrayado la apuesta del Consistorio por la promoción de proyectos que estimulen la inclusión, participación y normalización de todos los ciudadanos.

Además, la alcaldesa ha reiterado el apoyo de Santander a CERMI y ha agradecido su trabajo y la disposición de su directiva "que permite ir de la mano y conocer las necesidades reales que detectan quienes trabajan día a día con las personas con discapacidad de nuestra ciudad".

CERMI Cantabria es una plataforma de representación y defensa de los ciudadanos con discapacidad de Cantabria, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.