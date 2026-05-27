Más de 400 agentes desarrollan una operación en Torrelavega contra drogas, armas, blanqueo y extorsiones

Operación en Torrelavega - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo en estos momentos una operación en Torrelavega contra el tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones.

Así lo ha informado la Policía en su cuenta de X, en la que indica que el dispositivo, que comenzó hace unas horas, está coordinado por la Fiscalía y Juzgados de Torrelavega.

La investigación permanece bajo secreto.