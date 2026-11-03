Más de 400 estudiantes latinoamericanos han pasado por la Universidad de Cantabria en los últimos cursos - UC

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha recibido en los últimos cursos a más de 400 estudiantes procedentes de Latinoamérica, una movilidad que la institución considera un "motor de enriquecimiento académico, cultural y profesional", tanto para el alumnado visitante como para la comunidad universitaria cántabra.

Así, un total de 328 estudiantes de grado procedentes de Latinoamérica a través del Programa Latino, la Red CINDA (Centro Universitario de Desarrollo), Erasmus+ KA171 y la modalidad de estudiantes visitantes, han realizado estudios entre los cursos 2022-2023 y 2026-2027. A ellos se suman 87 estudiantes de posgrado que han cursado un máster o doctorado en la UC mediante programas de la AUIP y Fundación Carolina.

México es el país que más alumnado envía a la UC en movilidad de grado, con 174 estudiantes en el último lustro, seguido de Chile, con 72. En el curso 2026-2027, la Universidad ya ha recibido a 24 estudiantes de grado procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú.

La relación de la UC con México se ha afianzado en los últimos años y ha incluido diversas iniciativas de acercamiento institucional, entre ellas la visita que el vicerrector de Relaciones y Estrategia Internacional, Luis Muñoz, realizó hace unos meses a diferentes instituciones de educación superior mexicanas, junto a la rectora, Conchi López, ha indicado la institución académica.

Por su parte, la UC ha enviado, a través del Programa Latino, un total de 38 estudiantes cántabros a universidades latinoamericanas.

Estudiantes de UNASAM

Actualmente, cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), en Perú, realizan un cuatrimestre en la Facultad de Enfermería, programa que combina prácticas clínicas, convivencia universitaria y contacto directo con el sistema sanitario español a través del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Para Manuel Herrero, profesor de la Facultad de Enfermería y vicedecano de Movilidad, Internacionalización y Posgrado de la Facultad, estos programas forman parte esencial de la misión universitaria. "Parte de nuestra labor, aparte de la docencia y la investigación, tiene que ser favorecer este tipo de intercambios, académicos y culturales también".

Herrero subraya que la llegada de estudiantes de contextos tan distintos amplía la perspectiva de toda la comunidad y enriquece a ambas partes. "Es muy enriquecedor que alumnos de otros entornos estén trabajando con nuestros estudiantes. Y también es muy enriquecedor de cara a los docentes porque podemos conocer prácticas docentes de otras universidades", ha afirmado.

Además, la implementación de estas prácticas puede desencadenar colaboraciones institucionales de mayor alcance, como explica el docente. "A veces, a través de los propios estudiantes, surgen otro tipo de colaboraciones institucionales. Como, por ejemplo, el interés en que estudiantes de UNASAM cursen un máster en la Universidad de Cantabria, o las relaciones que se establecen gracias a los intercambios".

En el grado en Enfermería, la movilidad internacional tradicional sigue siendo limitada: el centro recibe habitualmente entre uno y tres estudiantes Erasmus al año, mientras que envía aproximadamente entre cuatro y seis estudiantes por curso académico. Sin embargo, Herrero sostiene que la alianza con UNASAM ha abierto una vía nueva y especialmente valorada de cooperación con Latinoamérica, que por el momento se ha saldado con la llegada a Cantabria de cinco estudiantes de la institución peruana.