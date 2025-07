Más del 60% de los consultorios cántabros no tendrá médico una o dos semanas este verano

Salud cita a Diavida a principios de la semana que viene y espera resolver el contrato y sustituirlo por uno de emergencia en agosto

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más del 60 por ciento de los consultorios cántabros no tendrá médico este verano durante una o dos semanas por la escasez de profesionales para cubrir vacaciones, pese a que el Gobierno ha conseguido "mejorar" la planificación inicial realizada en mayo, al incorporar "ocho o nueve" facultativos de fuera de la región y que otros de la comunidad autónoma hagan refuerzo.

Así lo ha informado el consejero de Salud, César Pascual, este jueves a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que el impacto en los consultorios será "mínimo", gracias a las convocatorias del transporte para que los usuarios afectados puedan acudir a sus centros de salud de referencia.

Según ha explicado, se han conseguido refuerzos para cubrir bajas de larga duración que no tenían previstas y que ya se han incorporado, como en el caso Puente Viesgo, y se van "consolidando" los profesionales de otras autonomías que vienen a trabajar a Cantabria.

De esta forma, si las cosas siguen saliendo según lo previsto, de aquí a agosto se habrán logrado "ocho o nueve médicos" fuera de Cantabria, de los que cuatro ya han comenzado, un quinto "va a empezar enseguida" y la Consejería está "en conversaciones con otros", ha indicado su titular.

Pascual cree que se trata de una "muy buena noticia", dado que esto permitirá cubrir "algunas incidencias" que no se podían con la planificación inicial.

Además, ha apuntado que existe "alguna propuesta" de aquellos profesionales que han ganado la plaza en el concurso de traslados y que tomarán posesión en septiembre, que "no les importaría incorporarse antes en un contrato cubriendo alguna baja".

En cuanto a los residentes que terminan, el titular de Salud ha confiado en "que se queden no solo los de aquí, sino algunos de fuera", lo que -según ha dicho- permitirá cubrir todas las vacantes de médicos asignados, que se podrían incorporar en agosto, con lo cual, a principios del próximo mes "pasaríamos menos apuros que hoy".

Del mismo modo, el consejero ha manifestado que el Ejecutivo autonómico está logrando que algunas ausencias que estaban planificadas se cubran con médicos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que doblen turno.

Finalmente, en cuanto a los SUAP, Pascual ha indicado que "mantienen más o menos la misma actividad, van incrementándose poco a poco". En este punto, ha destacado el refuerzo "histórico" que se ha realizado en el consultorio Noja, lo que va a "aliviar" el SUAP de Meruelo.

"Más o menos los SUAP están cubiertos", ha manifestado Pascual, que ha apuntado que lo que no pueden cubrir son las bajas "inesperadas". "Va a ser imposible en 24 horas encontrar un sustituto porque el grupo que tenemos de personas que se acogieron al acuerdo para doblar (turnos), no pueden hacer milagros, no puede estar trabajando todos los días de la semana", ha explicado, para destacar que la región "está llena de gente".

TRASPASO DE AMBULANCIAS

Cuestionado sobre la negociación con Diavida, adjudicataria del servicio de transporte sanitario programado de Cantabria, para resolver el contrato y sustituirlo por uno de emergencia, el titular de Salud ha indicado que el Ejecutivo ha citado a la empresa a inicios de la semana que viene.

Ha indicado que ya se ha producido una primera reunión y, de momento, las conversaciones entre ambas partes están siendo "fructíferas" y desde Diavida no están poniendo "dificultades insalvables".

Así, el consejero espera resolverlo "lo antes posible", es decir, "el plazo más corto que el procedimiento lo permita", que prevé que sea en agosto. Y ha reiterado que el nuevo contrato "como mínimo" tendrá un coste de "millón y pico", como salió licitado con Diavida.

"Anteponemos por encima de todo el servicio", ha subrayado el responsable de Salud, que ha explicado que no quieren "que el presupuesto sea una limitación para el servicio".

En este sentido, ha indicado que en la propuesta que se haga a las empresas se va a pedir que su oferta cubra esas necesidades que se detectaron que eran "deficientes" con el servicio de Diavida, principalmente relacionadas con la "falta" de vehículos y personal. "Estamos dispuestos a estudiar algún aumento por encima de la licitación", ha dicho.

Asimismo, el Gobierno cántabro desea que las instalaciones y los vehículos de los que dispone en la actualidad el servicio se puedan transferir a la nueva empresa adjudicataria, ya que "en este momento en España hay un problema de ambulancias, no hay carroceros" y el plazo para generar una ambulancia nueva es "muy largo".