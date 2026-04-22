Más de 60 profesionales analizan en la UC el derecho a la educación de los migrantes - UC

SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 profesionales han asistido al IV Encuentro de Agentes Educativos de Transformación Social, celebrado en la Universidad de Cantabria (UC), para analizar el derecho a la educación de las personas migrantes.

El encuentro, celebrado este lunes, comenzó con la intervención de la abogada del Movimiento por la Paz (MPDL) en Cantabria y responsable del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, Arianne Cobo, quien abordó el derecho a la educación desde una perspectiva jurídica.

Posteriormente, la trabajadora del Aula de Dinamización Intercultural de Laredo, María González; la coordinadora de interculturalidad del Colegio Miguel Bravo, Gema Quijano; y las educadoras del Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia (CAIA) de Corrales de Buelna María Martínez y Paloma Mata examinaron, en una mesa redonda, la cuestión desde el ámbito socioeducativo.

La sesión concluyó con una muestra fotográfica elaborada por alumnos de Formación Profesional del IES Peñacastillo, que recogen experiencias personales relacionadas con la trayectoria educativa de jóvenes migrantes en Cantabria.

El colectivo de Agentes Educativos para la Transformación Social -organizador del evento- está integrado por profesores y profesionales vinculados a organizaciones sociales, y promueve la convivencia, la garantía de derechos y el papel de la educación como herramienta para la transformación social.

INVESGLO

La actividad forma parte del proyecto de investigación 'Ciencia Joven Ciudadana. Investigando para enfrentar retos globales (InvesGlo)', coordinado por el grupo de investigación Global Education de la UC y financiado por la Agencia Estatal de Investigación, y aborda cómo los jóvenes comprenden y afrontan desafíos globales contemporáneos, como la desigualdad, el racismo o los procesos migratorios.

La UC participa junto a las universidades de Oviedo y A Coruña en InvesGlo, un proyecto de cuatro años de duración (2024-2028), cuyo objetivo es documentar y acompañar investigaciones desarrolladas por jóvenes de entre 14 y 17 años en torno a retos globales, mediante metodologías de ciencia ciudadana y enfoques cualitativos.