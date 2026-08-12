Más de un centenar de cántabros disfrutan del eclipse desde la bahía de Santander

Momento del eclipse solar total visto desde la Bahía de Santander - NACHO CUBERO

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

A las 20.27 horas, más de un centenar de personas han podido disfrutar del eclipse total de Sol en la bahía de Santander, una de las más bonitas del mundo, gracias a los tres barcos contratados por el Gobierno de Cantabria.

La tarde, calurosa a la par que húmeda, ha comenzado para los asistentes a las 18.30 horas, cuando el primero de los barcos llegó al Palacete del Embarcadero para recibir a los primeros agraciados en el sorteo, al que se presentaron más de 8.000 personas.

Uno de los pasajeros, Óscar, aseguró a Europa Press, que esta excursión le apetecía "mucho, porque es un momento histórico para Cantabria".

"Poder disfrutar del eclipse desde la Bahía es algo único. Tanto yo como mi pareja estamos muy emocionados", señaló.

En el segundo de los barcos, que zarpó alrededor de las 19.00 horas, se embarcó con la gente el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, y diferentes miembros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Durante el recorrido, que ha llegado hasta pasado el faro de Cabo Mayor, donde las embarcaciones del Ejecutivo estaban acompañadas por decenas de barcos de particulares, ha habido una conferencia de profesores de la UC, que han explicado a los visitantes cómo se iba a desarrollar el eclipse y han recomendado cómo seguirle.

El temporal ha acompañado a los que desde Santander han querido disfrutar de este fenómeno astronómico, puesto que las nubes, que a priori podían meterse en el litoral santanderino, respetaron un momento único para Cantabria.

La gente, una vez se hizo por un momento de noche, comenzó a gritar y aplaudir ante este hecho que quedará guardado en la retina de todos estos cántabros.

Sin embargo, antes de que llegara la totalidad del eclipse solar la gente aseguró que tenía miedo de quemarse los ojos o quedarse ciega.

Para amenizar la espera, los tripulantes de los barcos regalaron dos consumiciones a cada persona y sacaron diferentes snacks para que la gente pudiera hacer tiempo de una manera agradable.

Tras vislumbrar el eclipse, Marisa, una de las agraciadas en el sorteo, ha señalado a esta Agencia que la experiencia ha sido "increíble" y que, pese a marearse durante el trayecto, "no hay un lugar mejor que el mar para poder disfrutar de este hecho".

"Es un sitio inmejorable el estar en mitad del mar. Poder ver el eclipse desde el barco es lo mejor que se puede hacer y no se puede ver igual en ningún otro sitio", ha dicho.

Tras poder ver la totalidad de este fenómeno, el barco regresó a tierra, al Paseo de Pereda, aunque los profesores de la UC recordaron que esta noche iba a haber lluvia de perseidas.

Al llegar al Palacete del Embarcadero, los asistentes volvieron a aplaudir y, visiblemente emocionados por lo que acaban de vivir, siguieron comentando este fenómeno "espectacular" que se vive una vez cada 120 años.

Por su parte, Media, una vez en Santander, ha reconocido que Cantabria ha vivido "un momento histórico y emocionante", y que, pese a las dudas que había por las nubes, finalmente las personas agraciadas en el sorteo han tenido "suerte" y han disfrutado la totalidad del eclipse.

"Se ha visto la gente muy contenta y todos nos vamos para casa sabiendo que hemos visto una cosa histórica, una cosa que hacía más de 100 años que no pasaba y que ya veremos a ver los años que va a volver a tardar en pasar", ha apostillado.

El titular de Medio Ambiente ha lamentado que haya habido sitios en los que no se ha podido ver, y ha pedido tranquilidad a todos aquellos que regresan a sus viviendas.

"Creo que la normalidad y el civismo entre toda la gente ha predominado, daba gusto ver todos los acantilados de la Costa Quebrada en Santander disfrutando de este espectáculo único", ha concluido Media, que ha insistido en que la gente tenga "tranquilidad y sosiego" en la vuelta a casa.