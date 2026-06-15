Más de cien personas se movilizan en el Hospital de Laredo por la reclasificación del personal técnico sanitario - CCOO

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas, según la organización, se han movilizado este lunes en el Hospital de Laredo en una concentración convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) para exigir la clasificación del personal técnico medio y superior sanitario "en el grupo que verdaderamente le corresponde y como ya está acordado con el gobierno central", ya que se trata de un colectivo infraclasificado según su nivel de titulación y competencias profesionales, ha subrayado el sindicato.

La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio, ha subrayado que "la clasificación de este personal, imprescindible para el buen funcionamiento de la sanidad pública, implica el reconocimiento efectivo de su titulación y responsabilidades, además de un reconocimiento económico que puede llegar a los 3.000 euros anuales".

Así, el sindicato ha insistido su exigencia de aplicar la normativa vigente, "porque ya está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y el cumplimiento del acuerdo para una administración del siglo XXI, firmado e incumplido".