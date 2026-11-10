Más de medio centenar de firmas, profesionales, estudiantes y aficionados participan en 'ExpoBelleza Cantabria'

EImagen de la visita del consejero Arasti a la Feria ‘ExpoBelleza Cantabria’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de firmas, profesionales, estudiantes y aficionados han participado en 'ExpoBelleza Cantabria', que se ha consolidado como un espacio de referencia para los profesionales de la imagen personal, la estética y la belleza.

En un comunicado, la Consejería de Industria ha destacado el "éxito" de la cita que ha organizado en colaboración con COERCAN Santander y ha señalado que es un escaparate del talento, la innovación y la formación del campo de la imagen.

Los asistentes han conocido las últimas tendencias, técnicas e innovaciones de un sector que resalta "por su capacidad de generación de empleo, dinamismo y continua evolución".

La feria ha contado con 52 expositores y ha acogido actividades formativas, demostraciones prácticas y conferencias que han impartido profesionales, lo que ha convertido el evento en "un importante espacio de intercambio de conocimiento y oportunidades profesionales".

El consejero, Eduardo Arasti, ha destacado que 'ExpoBelleza Cantabria' ha cumplido "plenamente" su objetivo de acercar las últimas tendencias y novedades y ha favorecido el contacto entre empresas, centros de formación y futuros trabajadores.

Asimismo ha subrayado la importancia de apoyar a "un sector que ofrece oportunidades de emprendimiento, genera empleo cualificado y desempeña un papel fundamental en el tejido comercial de Cantabria".

Arasti ha reafirmado el compromiso de su departamento con "la promoción del comercio especializado, la formación profesional, la innovación y la competitividad de los sectores económicos vinculados a la imagen personal y la belleza" a través de espacios que "impulsen el desarrollo empresarial y la creación de nuevas oportunidades de empleo".

El titular del ramo ha valorado también el espacio dedicado al relevo generacional, que se ha destinado a facilitar la continuidad de negocios vinculados a la imagen personal mediante el asesoramiento a empresarios próximos a la jubilación y la conexión con nuevos profesionales interesados en desarrollar su carrera en esta actividad.

La feria ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, la Asociación Cántabra de Imagen Personal, NGH Cosmetic y Academia-Peluquerías Carlos's, entre otras entidades.