La mayoría de vecinos afectados por el incendio en Leopoldo Pardo pueden regresar a sus viviendas

Queda restringido el acceso a dos pisos de la primera planta como medida preventiva

Incendio en los bajos del edificio de la calle Leopoldo Pardo
Incendio en los bajos del edificio de la calle Leopoldo Pardo - EUROPA PRESS
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 20:43
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SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de los números 7 y 9 de la calle Leopoldo Pardo, que fueron desalojados el jueves de forma preventiva a causa del incendio en un local situado en sus bajos, ya pueden regresar a sus viviendas una vez que los informes técnicos han constatado la seguridad del edificio.

Sólo queda restringido el acceso a dos de los pisos de la primera planta como medida preventiva, al ser los más próximos al foco del incendio, ha informado el Ayuntamiento de Santander.

A lo largo del día, los bomberos han culminado el apuntalamiento del local donde se produjo el incendio y los servicios técnicos municipales han evaluado el alcance de sus efectos.

Tras registrarse el incendio el pasado jueves, el Ayuntamiento activó el dispositivo de atención a los vecinos afectados, que fueron asistidos en el Centro Cívico por los trabajadores de los Servicios Sociales municipales (UTS Tabacalera), encargados de valorar sus necesidades y gestionar alternativas de alojamiento.

Un total de siete personas pernoctaron esa noche en el centro Princesa Letizia, mientras que el resto optaron por alojarse con familiares o amigos o buscaron dónde pernoctar por sus propios medios. También se les facilitó comida desde los servicios sociales municipales.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento, Bomberos, Policía Local y Servicios Sociales han trabajado de forma coordinada para realizar un seguimiento continuo de la situación, atender las necesidades y mantener informados a los afectados, ha subrayado el Consistorio.

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