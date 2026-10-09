La mayoría de vecinos afectados por el incendio en Leopoldo Pardo pueden regresar a sus viviendas

Incendio en los bajos del edificio de la calle Leopoldo Pardo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de los números 7 y 9 de la calle Leopoldo Pardo, que fueron desalojados el jueves de forma preventiva a causa del incendio en un local situado en sus bajos, ya pueden regresar a sus viviendas una vez que los informes técnicos han constatado la seguridad del edificio.

Sólo queda restringido el acceso a dos de los pisos de la primera planta como medida preventiva, al ser los más próximos al foco del incendio, ha informado el Ayuntamiento de Santander.

A lo largo del día, los bomberos han culminado el apuntalamiento del local donde se produjo el incendio y los servicios técnicos municipales han evaluado el alcance de sus efectos.

Tras registrarse el incendio el pasado jueves, el Ayuntamiento activó el dispositivo de atención a los vecinos afectados, que fueron asistidos en el Centro Cívico por los trabajadores de los Servicios Sociales municipales (UTS Tabacalera), encargados de valorar sus necesidades y gestionar alternativas de alojamiento.

Un total de siete personas pernoctaron esa noche en el centro Princesa Letizia, mientras que el resto optaron por alojarse con familiares o amigos o buscaron dónde pernoctar por sus propios medios. También se les facilitó comida desde los servicios sociales municipales.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento, Bomberos, Policía Local y Servicios Sociales han trabajado de forma coordinada para realizar un seguimiento continuo de la situación, atender las necesidades y mantener informados a los afectados, ha subrayado el Consistorio.