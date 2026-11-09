Media anuncia que Real de Piasca ya ha solicitado al Gobierno la declaración del PSIR para 'Bosques de Santander'

El consejero de Fomento, Roberto Media, este lunes en el Parlamento - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Ordenación del Territorio, Roberto Media, ha anunciado este lunes en el Parlamento que la promotora Real de Piasca ya ha solicitado al Gobierno la declaración de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para 'Bosques de Santander'.

Aunque no ha precisado día exacto, sí ha dicho que la solicitud se registró la semana pasada, fecha en la que la Consejería envió el documento a los ayuntamientos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo, ha precisado Media.

Además, se ha remitido a las direcciones generales de Obras Públicas, Vivienda, Medio Ambiente, Aguas y Puertos, de Fomento, y a las direcciones generales de Justicia, Cultura, Montes y Biodiversidad.

En cuanto a organismos del estado, ha señalado que se ha enviado a la Demarcación de Costas en Cantabria, ADIF, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y a la Demarcación de Carreteras.

En total, 44 informes de los que se espera recibir respuesta "en el próximo mes y ahí veremos qué es lo que hay", ha confirmado.

Y ha afirmado que, "lógicamente", el Gobierno no va a aprobar nada que sea "ilegal", pero sí "las cosas que sean buenas para Cantabria y sean legales, a pesar de que le pese a aquellos que cada vez tienen menos votos".

Media ha efectuado el anuncio al final de su comparecencia en el Parlamento para informar sobre el apoyo del Gobierno (PP) al proyecto 'Bosques de Santander' y su declaración y tramitación como PSIR.

Una explicación que el PRC había solicitado a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, por lo que su portavoz, Pedro Hernando, ha criticado que no haya sido ella la que se haya subido a la tribuna y la ha calificado de "cobarde".

"No hay un solo papel y ustedes han decretado el interés regional de la actuación", ha reprochado Hernando al Gobierno regional, al tiempo que ha señalado que este proyecto "lleva coleando desde finales del 2001".

En este sentido, ha asegurado que afecta a "unas fincas rústicas del Ámbito 7 de Rucandial donde solo pastaban las vacas y que las compraron la actual promotora y algunos otros interesados a precio de rústico con una financiación de Caja Cantabria".

"Era una financiación millonaria y muy asequible con un presidente que se llamaba Carlos Sainz, que era secretario general del Partido Popular y compañero suyo de escaño", ha comentado el regionalista.

También ha agregado en 2003 el Ayuntamiento de Santander intentó llevar a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre estos terrenos con Víctor Gil como concejal de Urbanismo.

"La misma persona que va a tener que volver a decidir sobre ello como director general de Urbanismo; la misma persona que en aquel momento incorporó esos terrenos que fueron rústicos, comprados a 36 euros para este proyecto", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz socialista, Jorge Gutiérrez, se ha preguntado donde está el estudio que demuestra que "esta actuación es necesaria para Cantabria".

También ha interpelado sobre el análisis de los costes que supondrá para las administraciones públicas mantener las infraestructuras y prestar los servicios que necesitarán miles de nuevos residentes.

Y especialmente, ha cuestionado "dónde está la acreditación y los beneficios colectivos de esta operación que compensan sus costes territoriales, ambientales y sociales".

"No basta con anunciar 320 millones de euros en infraestructuras y equipamientos. Queremos saber qué incluye esa cifra, qué la financia, cuándo se ejecutará y en qué garantías", ha precisado.

También se ha referido a la Ciudad de la Justicia porque quiere conocer "qué compromisos existen, qué administración los ha adquirido y quién financiará su construcción".

Mientras, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, se ha preguntado "desde cuándo el Consejo de Gobierno de Cantabria trabaja como departamento comercial y gabinete de prensa de una promotora privada, antes incluso de que exista un expediente administrativo incoado, como usted ha reconocido aquí".

Ha opinado que 'Bosques de Santander' "no es de interés regional", sino de "una promotora que usted está avalando", ha criticado a Media en referencia a Real de Piasca.

Al respecto ha referido que es un "suelo rústico depreciado" que "multiplica por 10 su valor contable de la noche a la mañana". "Usted no está impulsando un plan de vivienda para los jóvenes cántabros, como dice aquí con absoluta demagogia", le ha censurado.

"Señor consejero, usted está utilizando la potestad urbanística excepcional de la comunidad autónoma para hacerle un rescate patrimonial y un saneamiento de balances a una promotora privada", ha sentenciado la portavoz de Vox.

Finalmente, el portavoz popular, Juan José Alonso, ha achacado las criticas de PRC, PSOE y Vox a 'Bosques de Santander' a "intereses electoralistas".

Ha defendido las actuaciones que conllevará la ejecución de ese proyecto y ha resaltado "la creación de vivienda, la construcción de 1.300 plazas de aparcamiento disuasorio, el destino de 650.000 metros cuadrados del Parque Litoral Norte a uso público y la construcción de la Ciudad de la Justicia".

Además, ha criticado los PSIR llevados a cabo por los anteriores gobiernos de PRC y PSOE por no generar vivienda y ha dicho que el PP "trabaja para mejorar la vida de los cántabros".

"BURUAGA, BAJA Y DA LA CARA"

Con motivo de esta comparecencia, alrededor de medio centenar de personas han protagonizado una nueva protesta frente al edificio del Parlamento contra este PSIR de 'Bosques de Santander', como ya lo hicieron en el anterior Pleno.

"Buruaga, baja y da la cara" y "Roberto Media deja esta comedia", han gritado los asistentes concretados bajo una gran pancarta de rechazo al proyecto y carteles con lemas como 'Luis Ángel Agüeros ¿Y si fuera Lamasón? Nuestros barrios son nuestros hogares' o 'Buruaga = prepotencia, pelotazos, soberbia, ecpatía y PSIR'. Todo ello entre pitidos y sonidos de cencerros.

En la protesta de los vecinos de Rucandial, donde también se ha colocado una mesa para la recogida de firmas, han estado el candidato de IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, y el concejal de IU en Santander, Keruin Martínez.

Además, miembros del PRC, como su secretario general, Miguel Ángel Revilla; su candidata electoral, Paula Fernández, y el propio Pedro Hernando se han acercado a conversar con los afectados por este PSIR.