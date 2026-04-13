Media asegura que la obra de la carretera Seña-Laredo acabará "sí o sí" el 30 de junio

Archivo - El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, pone la primera piedra de la carretera Seña-Laredo. Archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha asegurado durante el Pleno de este lunes que la obra de la carretera autonómica CA-500 entre el Alto de Laredo y Seña acabará "sí o sí" el 30 de junio.

Así lo ha confirmado ante una pregunta de la diputada de Vox Natividad Pérez, respecto a esta actuación, que comenzó en verano de 2024 con un plazo previsto de 18 meses, y que finalmente será de 22 debido a la demora causada por un modificado del proyecto, firmado el 7 de abril.

Un día después, el 8 de abril, comenzó la ejecución del terraplén desde el punto kilométrico 1 en adelante y la retirada de los postes eléctricos y le siguió la extensión de la base del firme de la carretera desde ese punto a partir del día 10. Próximamente continuará la ejecución del tramo inicial, una vez se compruebe la ejecución del terraplén y la retirada de los postes, ha detallado Media.

Esta mejora se licitó por algo más de 2,7 millones de euros y fue adjudicada en 2,3. Tras la aprobación del modificado, el presupuesto asciende a 455.000 euros más de lo previsto, importe al que hay que sumar la reposición de los servicios afectados, que no estaban contemplados y suponen 114.046 euros más. Todo ello ha elevado el presupuesto total a 2,8 millones.

Sobre las incidencias surgidas por los baches de esta vía, Media ha afirmado que la Consejería ha recibido dos reclamaciones. La primera de ellas surgió porque un topógrafo del Gobierno pintó un coche -se saldó con una indemnización de 242 euros- y la segunda tuvo lugar porque un turismo "metió la rueda" en una arqueta en construcción -el seguro pagó 392,34 euros-.

En este sentido, el consejero ha manifestado que en otras carreteras el Ejecutivo regional tiene "muchas más" reclamaciones al año que en ésta y ha invitado a la diputada de Vox a "buscar otra carretera" porque a partir de junio se acabará este "drama tan terrible", ha ironizado.

CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

En otro punto del orden del día, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha defendido el nombramiento del director artístico de un centro privado -CESINE- como representante en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, ya que la región "sólo" cuenta con un centro público que imparte Enseñanzas Artísticas Superiores, la Escuela de Arte Roberto Orallo.

"No se trata de relegar o de minusvalorar a nadie, sino de elegir el mérito y la capacidad sin denostar a los demás", ha argumentado Silva.

El consejero ha añadido que el representante designado es el único director del único centro que tiene "íntegramente" enseñanzas artísticas superiores, y le ha calificado como un profesional con "notable prestigio y currículum", de forma que ha recalcado que han respetado "escrupulosamente" la Ley de Enseñanzas Artísticas del 2024 y el real decreto que regula el órgano.