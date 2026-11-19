1El Consejero De Ordenación Del Territorio Y Medio Ambiente, Roberto Media, Participa En El Foro ‘Turismo Sostenible En Las Zonas Costeras Atlánticas’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha defendido este jueves en la jornada 'Turismo Sostenible en las zonas costeras atlánticas' la necesidad de avanzar hacia un modelo de turismo "sostenible", capaz de compatibilizar el desarrollo económico con la protección del territorio y la calidad de vida de la ciudadanía.

En la cita, que se ha celebrado en la sede del Comité Europeo de las Regiones, ha afirmado que "el futuro del turismo no depende únicamente de atraer más visitantes, sino de garantizar que su desarrollo genere bienestar para las personas, preserve el patrimonio natural y fortalezca nuestros territorios", ha informado el Gobierno en una nota de prensa.

La jornada ha sido impulsada por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Oficina de Proyectos Europeos, en el marco del proyecto europeo SMART Coast.

En torno a ella, se han reunido responsables políticos europeos y regionales, expertos en turismo y representantes de territorios costeros para analizar "los retos de la sostenibilidad turística, la gestión equilibrada de los flujos de visitantes y la implicación de las comunidades locales en el desarrollo de los destinos costeros".

Media también ha subrayado que las regiones atlánticas afrontan el reto de gestionar de forma sostenible unos espacios especialmente valiosos desde el punto de vista ecológico y, al mismo tiempo, vulnerables a la presión turística y a los efectos del cambio climático. Como ejemplo, se ha referido a Costa Quebrada, reconocido como Geoparque de la UNESCO.

"La protección del territorio y la economía deben convivir y retroalimentarse. Y la una ya no es posible sin la otra en territorios como el nuestro", ha afirmado el consejero.

Media también ha reclamado la implicación de las instituciones europeas para hacer frente a uno de los principales desafíos que comparten los territorios turísticos como es el acceso a la vivienda.

Y ha defendido la necesidad de reforzar los fondos europeos destinados a la construcción y rehabilitación de vivienda asequible, especialmente en aquellas zonas con una alta presión turística, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan seguir viviendo en los municipios donde desarrollan sus proyectos de vida.

"Europa podría desempeñar un papel relevante impulsando más fondos específicos para vivienda asequible en zonas de alta presión turística", ha señalado.

Además, en materia de turismo y movilidad sostenible en Cantabria el consejero ha declarado que el Gobierno pretende que "quienes visitan nuestro territorio encuentren alternativas reales para desplazarse reduciendo su huella ambiental".

A este respecto, ha destacado la importancia de las políticas en materia de movilidad sostenible e infraestructuras para "distribuir de forma más equilibrada los flujos de visitantes, evitar concentraciones excesivas en determinados enclaves y extender los beneficios económicos del turismo al conjunto del territorio".

En este sentido, ha expresado que una red de movilidad sostenible permite enlazar el litoral con comarcas "tan valiosas" como Liébana, Campoo, los Valles Pasiegos o el Asón, "favoreciendo que los beneficios económicos del turismo lleguen al conjunto del territorio y fortalezcan la cohesión social y territorial".

Como ejemplo de las actuaciones previstas en Cantabria, ha destacado la remodelación del aparcamiento de Liencres, en Piélagos, que incorporará puntos de recarga para vehículos eléctricos y nuevas plazas seguras para bicicletas, con el objetivo de facilitar alternativas de acceso "más limpias y respetuosas" con el entorno a una de las playas más concurridas de la región.

En el ámbito de las políticas ambientales, ha recordado la aprobación de la primera Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular, dotada con más de 387 millones de euros, así como la Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático que se aprobará antes de que finalice el año.

Finalmente, se ha referido a grandes equipamientos futuros para el desarrollo turístico y económico de zonas del interior, como el teleférico de Vega de Pas o la piscina de olas en Ribamontán al Monte.