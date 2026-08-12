Media espera que, si el incendio de Liencres ha sido provocado, "caiga todo el peso de la ley"

Incendio en las dunas de Liencres (Cantabria) - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, espera que, si el incendio de los pinares de Liencres de esta tarde ha sido provocado, "caiga todo el peso de la ley porque es verdaderamente vergonzoso".

A preguntas de los periodistas, tras disfrutar del eclipse en uno de los barcos contratados por el Gobierno de Cantabria, Media ha señalado que ha sido un acto "de vergüenza" y que ahora se debe descubrir si ha sido provocado o no.

Sin embargo, ha lamentado que haya podido suceder un incidente como este en un día en el que estaba prohibido hacer fuego por la concentración de gente que iba a haber por el eclipse.

"Estamos viendo lo que está pasando en otros sitios de España. Creo que nos tiene que llegar un poquitín de civismo y sentido común porque no podemos hacer acciones que luego lleven por delante el medio ambiente, vidas y otras muchas cosas", ha apostillado el consejero.